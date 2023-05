Kinderen die door een ouder ontvoerd worden: dat gebeurt vaker dan je denkt

Tommy’s dochter Yuna verdween vier jaar geleden naar Litouwen, zijn ex nam haar mee. Daarna begon het getouwtrek. De zaak staat niet op zichzelf. Volgens Coskun Çörüz, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO), worden er bijna dagelijks kinderen ontvoerd, vanuit Nederland of naar Nederland toe. Hoe komt dat en wat kun je doen om het te voorkomen?

Het is volgens Çörüz al lang niet meer het klassieke beeld van de Islamitische man die zijn kind meeneemt naar het verre Oosten. Het CIKO ziet allerlei varianten voorbij komen. Dat komt omdat ons kikkerlandje steeds internationaler wordt, legt Çörüz uit. “We reizen veel, werken over de grens, volgen een studie in het buitenland en ontmoeten daar onze partners.” Als provincie staan we zelfs in de top drie van de lijst waar de meeste kinderen worden meegenomen naar een ander land. Omdat Brabant een dichtbevolkte provincie is, met veel internationale bedrijven en verschillende nationaliteiten. Ook komt het steeds vaker voor dat Nederlanders in het buitenland een avontuur beginnen. Çörüz: “Dan starten ze een bed & breakfast in Frankrijk of Oostenrijk en mislukt de relatie. Vaak wil een ouder terug naar Nederland, maar waar gaat het kind verblijven?”

"Bij een enkeltje Turkije is het tijd om aan de bel te trekken."

Het CIKO is een onafhankelijk juridisch expertisecentrum waar ouders met zo'n dilemma terecht kunnen. Het CIKO hoopt dat ouders op tijd aankloppen, zodat ze er samen uit kunnen komen. Maar in veel gevallen is het kwaad al geschied en is er juridische hulp nodig om een kind terug te halen. Volgens de laatste cijfers zijn 229 kinderen naar een ander land ontvoerd in 2021. Al weet Çörüz dat het er waarschijnlijk veel meer zijn. Lang niet alle gevallen zijn bij het centrum bekend. Voor het CIKO staat één ding vast: voorkom dat een kind de grens over gaat, want dat levert altijd ellende op. "Kinderontvoeringen komen zelden uit de lucht vallen, er zijn vaak al signalen. Denk aan rechtszaken, meldingen bij de politie, kinderbescherming, jeugdzorg en in het onderwijs. Als je als ouder in zo'n situatie terechtkomt en je partner koopt een enkeltje Turkije, dan is het raadzaam om aan de bel te trekken."

"De moeder denkt: 'Ik zorgde feitelijk al voor het kind.'"