Nuenen wil opvang voor 200 asielzoekers vlakbij voetbalclub

De gemeente Nuenen wil komende tien jaar 200 asielzoekers huisvesten op een braakliggend terrein tussen de Pastoorsmast en de A270. Deze plek is gekozen nadat een opvanglocatie bij het landgoed Gulbergen niet doorging na bezwaren van de gemeenteraad.

Het plan wordt de komende tijd uitgewerkt, ook komt er nog een besloten informatieavond voor omwonenden. De Pastoorsmast ligt aan het zuidoosten van Nuenen, vlakbij een skatepark en een voetbalclub. Op vijf minuten lopen, ligt de wijk Boschhoeve, met woningen die in 2012 gebouwd zijn.

De omwonenden zijn zaterdag per brief op de hoogte gesteld van het plan. In 2017 waren er ook al plannen om vluchtelingen op de nu beoogde locatie onder te brengen. Dat viel niet goed bij protesterende buurtbewoners. Zij waren bang dat de prijs van hun huizen zou dalen en zij vonden andere locaties meer geschikt, ook omdat in de wijk al een woonwagenkampje zit.

Tekort aan opvangplekken

In heel Nederland is een tekort aan opvang voor vluchtelingen, onder meer door de oorlog in Oekraïne. De landelijke overheid roept alle gemeenten op om opvangcentra te openen. Indien dat niet vrijwillig kan, wil de overheid gemeenten dwingen.

Alleen al in Brabant heeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 2.500 nieuwe opvangplekken nodig. "Nadat de gemeenteraad zich uitsprak tegen Gulbergen, zijn we gaat kijken of er in onze gemeente locaties zijn die wél geschikt zijn voor vluchtelingenopvang", schrijft de gemeente op haar site.

Toen kwam het terrein bij de Pastoorsmast dus uit de koker, voor een periode van maximaal tien jaar. Na vijf jaar wil de gemeente kijken of de opvang in stand blijft, of niet. "We zijn blij dat we met het aanbieden van deze locatie een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze humanitaire crisis."

