Papa Tommy verwacht dat hij zijn ontvoerde dochter Yuna snel weer kan zien

Tommy Roussen uit Den Bosch heeft goede hoop dat hij zijn dochter Yuna snel weer in zijn armen kan sluiten. Zijn ex Simona nam het meisje vier jaar geleden mee naar Litouwen. De rechter legde Simona deze week drie maanden cel op. Waarschijnlijk komt er nu een omgangsregeling waardoor Yuna ieder jaar acht weken bij haar vader in Nederland is.

Sami Kappe Geschreven door

In 2020 begon Tommy's strijd toen hij het politiebureau binnenwandelde om aangifte te doen van ontvoering. Want: tegen de afspraak in kwam zijn ex nooit meer terug uit Litouwen. Hun dochter van toen twee jaar oud had ze meegenomen. Praten in Engels

Zijn kind is inmiddels 'helemaal Litouws', legt Roussen zondag uit in talkshow KRAAK. "Ze wordt wel steeds beter in Engels. Maar echte Nederlandse roots zal ze niet meer hebben." Wekelijks praat hij met Yuna via een videoverbinding. Wat voor ouder-kindrelatie dat oplevert? "Ik ben de vader van achter het schermpje." Met een trilling in zijn stem: "Dat vind ik heel erg voor haar." Dat de rechter woensdag eindelijk uitspraak deed in het voordeel van Tommy klinkt prachtig, maar er ging een lange weg aan vooraf. Zo schakelde hij het programma 'Ontvoerd' van John van den Heuvel in. De misdaadjournalist spoorde Yuna en haar moeder op in oktober 2021. Het was de laatste keer dat hij z'n dochter in levenden lijve zag.

"Het is zielig als ik alles wat mijn dochter in Litouwen heeft van haar afpak."