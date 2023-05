Boer John teelt een gezond boontje waar ook bodem en lucht blij van worden

Als er een boontje bestond dat vol zit met eiwitten, van een plantje dat de grond vruchtbaar maakt en stikstof uit de lucht haalt, dan zou heel Brabant daar toch al lang mee vol staan? Het plantje heet lupine en is ook nog eens goed voor meer verschillende dieren- en plantensoorten. Toch is het nog niet veel te vinden. Boer John Heesakkers uit Mariahout gaat dat, samen met andere boeren uit de Peel, veranderen.

Het telen van lupine kent ook een aantal uitdagingen. De teelt staat nog in de kinderschoenen. De plant wordt geplaagd door onkruid en schimmels. Dat is goed te zien op het veld van John. Tussen de jonge lupineplantjes schiet het onkruid uit de grond.

Lupine is een aantrekkelijke plant voor toekomstgerichte boeren als John en doet het goed op de zandgrond van de Peel. Het boontje bevat veel eiwitten en er kunnen vleesvervangers van gemaakt worden. De lupineboon kan je zo eten, maar je kunt die ook vermalen tot meel om brood, koekjes of pannenkoeken mee te maken.

John was eerst melkveehouder, maar stapte over op de biologische teelt van granen en fruit. Op zijn land heeft hij, naast lupine, een heus voedselbos. "Het was wel echt even schakelen als veehouder."

Bestrijdingsmiddelen gebruikt hij als biologische boer niet. Met een vijftig jaar oude trekker en een wied-eg met fijne tanden haalt hij het onkruid naar boven. "Dat droogt dan uit in de zon en gaat vanzelf dood."

Er gaan ook lupineplantjes dood door een schimmel, al is het niet meer zo erg als eerst. John trekt er een uit de grond. De stengel eindigt in een donker stompje waar eigenlijk witte wortels zouden moeten uitschieten. "Van dit soort ziektes hebben we veel last gehad en het is nog steeds niet helemaal over."

Onbekend maakt onbemind. Veel consumenten weten nog niet wat lupine is en het is nog niet zoveel te koop als bijvoorbeeld sojaproducten. De lupineboeren hebben ook nog maar weinig steun van de provincie.

Juist daarin moet verandering komen, vindt John: "Er is nog veel werk nodig om tot een gezond gewas te komen dat succesvol kan worden geteeld. Daar is tijd en geld voor nodig. We willen het wel proberen, maar na drie jaar opstartfase wordt het lastig om vol te houden."