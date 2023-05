Moord zonder lijk: toch 17 jaar cel voor verdwijning Jelle Leemans

De rechtbank heeft Eduard F. uit Etten Leur tot zeventien jaar cel veroordeeld voor de moord op Jelle Leemans. Er is genoeg bewijs dat F. bijna tien jaar geleden de Belgische drugshandelaar heeft gedood en ervoor zorgde dat zijn lichaam verdween. Het motief was het vele geld dat Leemans op zak had. "Hij heeft zich laten leiden door het snelle criminele geld", oordeelde de rechtbank. Die besloot tot een hogere straf dan geëist omdat de verdwijning ingrijpend is en een grote impact heeft op de nabestaanden en de samenleving.

Jelle Leemans (27) verdween eind 2013. Op 21 november dat jaar was hij naar Roosendaal gekomen om tien kilo wiet te kopen. Hij had tienduizenden euro's bij zich om de drugs te betalen. Aan de rand van de Rucphense Heide had hij een afspraak met Eduard F. (51) Die gaf toe dat ze elkaar hadden gezien op de bewuste verdwijningsdag. F. was niet alleen. Maar hij weigert de naam van de andere persoon te noemen.

Vermoord

Ook ontkende F. tijdens zijn proces dat hij Leemans wat heeft aangedaan. Zijn advocaat vroeg daarom vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Bovendien is het nog maar de vraag of Leemans ook echt dood is. Het OM vindt dat er wel genoeg bewijs voor zijn gewelddadige dood en eiste onlangs vijftien jaar cel.

De rechtbank komt de conclusie dat Leemans is overleden. Want er is nooit meer iets van hem gehoord en hij zou dit zijn ouders en vriendin nooit aandoen. Bovendien is er geen enkele aanwijzing voor een ongeluk of zelfdoding. Blijft over: geweld.

Bloed

De rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat F. te maken had met de verdwijning van Leemans. Er is allerlei bewijs. Zijn mobieltje was op dezelfde plek als de telefoon van Jelle. Ook zat DNA van F. op de versnellingspook en autogordel van Jelle zijn auto. Volgens de rechtbank heeft F. de wagen van Leemans teruggebracht naar België, samen met een vriend van hem uit Roosendaal.

Verder vond de politie bijna een jaar na de verdwijning bloeddruppels van het slachtoffer op de achterbank van de auto van F. De rechtbank noemt dat een daderspoor. F. heeft gezorgd dat het lichaam werd verborgen en verborgen heeft gehouden, oordeelden de rechters.

'Vragen onbeantwoord'

Wat er precies is gebeurd in de laatste uren van Leemans blijft onduidelijk voor de rechtbank. Schieten of een andere vorm van geweld, dat is niet opgehelderd. Doel was hem zijn geld afpakken. Gekwalificeerde doodslag werd bewezen verklaard, het wegmaken van lijk en wapenbezit. "Het ziet er naar uit dat familie moet blijven leven met vragen die onbeantwoord blijven", zei de rechtbankvoorzitter.

Uit taps en andere afgeluisterde gesprekken kwam nog meer bewijs naar voren. Bekenden van F. kletsten over de zaak. Ze hoorden dat 'die Belg' was geript door F. en nog iemand anders. Een andere getuige zei in een stiekem opgenomen gesprek dat F. Leemans had 'kapotgeschoten'. De rechtbank noemde dat ondersteunend bewijs.

Achter in de zaal zaten de vader en een zus van Jelle. Ze waren in tranen. De moeder was weggebleven. Henk van Asselt, de advocaat van Eduard F. heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Meer verdachten

De politie had tijdens het onderzoek meer verdachten in beeld, onder wie John Wassink. Maar die werd kort na de verdwijning van Leemans vermoord. Ook een Roosendaalse vriend van F. werd opgepakt maar er was onvoldoende bewijs tegen hem.

De verdachte Eduard F. was uiteindelijk de enige die terecht stond in deze zaak. Dat gebeurde eind maart in de rechtbank in Breda. Vanwege de ernst van de beschuldigingen besloot de rechtbank dat F. meteen moest worden vastgezet. Na zijn proces werd hij door de politie in de rechtszaal opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Daar was hij dinsdag ook gebleven, hij was niet bij de uitspraak in de rechtszaal.

Het lichaam van de Belg is nooit gevonden. In het kringetje rond F. gingen allerlei verhalen rond over zijn lichaam. Leemans zou zijn opgelost in een ton en weggespoeld in een rivier of kanaal maar waar precies is nooit bekend geworden.

