'Jelle Leemans misschien wel op de Bahama's', advocaat vraagt om vrijspraak

Jelle Leemans die sinds 2013 wordt vermist, kan net zo goed een nieuw leven zijn begonnen op een tropisch eiland. Hoe zeker weten we dat hij dood is? Dat vroeg de advocaat van de enige verdachte in het proces over de geruchtmakende verdwijningszaak zich af. De advocaat wil dat verdachte Eduard F. vrijuit gaat, omdat het bewijs volgens hem komt uit een 'wespennest' van leugens en indianenverhalen.

Verdachte Eduard F. (51) uit Etten-Leur verkocht op 21 november 2013 een paar kilo wiet aan de Belg, op een parkeerplaats aan de rand van de Rucphense Heide. Leemans verdween meteen na die drugsdeal. Politie en justitie denken dat F. hem heeft beroofd van zijn drugsgeld en daarna vermoord. Donderdag en vrijdag stond Eduard F. voor de rechter in Breda. De officier van justitie vroeg om 15 jaar cel en onmiddellijke gevangenneming. Vrijdag besliste de rechtbank in Breda om hem opnieuw in voorarrest te nemen, net als in 2014, want er zijn sindsdien diverse belastende bewijzen bijgekomen.

“Het wijst niet op een gepleegd geweldsmisdrijf.”

Misschien wel het belangrijkste bewijs is de bloeddruppel van Jelle Leemans. op de achterbank van de auto van de verdachte. F. zei eerder al dat Jelle wel eens met hem meereed en hij misschien een bloedneus had of zich gesneden heeft. “Het wijst niet op een gepleegd geweldsmisdrijf”, zei zijn advocaat Henk van Asselt. Dan zijn er de mensen die via via hebben gehoord dat F. de dader is. Maar Van Asselt vindt dat F. het slachtoffer is geworden van het geruchtencircuit en het ' wespennest' van mensen die hem zelfs dood zouden wensen. “Er is niemand die uit echte daderwetenschap iets vertelde. We moeten al die verklaringen met een korreltje zout nemen. Het is aantoonbaar lulkoek van de bovenste plank.” Hij vroeg om vrijspraak.

“Intussen zit hij met zijn nieuwe vriendin een broodje te eten op de Bahama's.”