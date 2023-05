Nepwapen en messen gevonden bij controles na schietpartijen in Roosendaal

De politie heeft afgelopen weekend op meerdere plekken in Roosendaal controles uitgevoerd. Daarbij werden onder meer een nepwapen, messen en drugs gevonden. Burgemeester Han van Midden wees afgelopen week negen veiligheidsrisicogebieden aan in de stad, waar agenten preventief mogen fouilleren om het wapengeweld terug te dringen.

Het is de afgelopen maanden erg onrustig in Roosendaal. Zo was er begin januari een schietpartij in de Burgerhoutsestraat, die even later eindigde met een fataal ongeluk op de A16. De spookrijdende schutters botsten daar met volle snelheid op een tegenligger. In maart vond er op klaarlichte dag opnieuw een schietpartij plaats in de Philipslaan en eind april werd een 27-jarige man neergeschoten op de Diamantdijk.

Voor burgemeester Han van Midden was die laatste gebeurtenis de druppel. Om het wapengeweld een halt toe te roepen, mag er nu op verschillende belangrijke toegangswegen en in de buurt van het stadion preventief worden gecontroleerd. Dat leverde afgelopen weekend al een flinke buit op.

Inbrekersspullen

Zo werden er vrijdagavond in totaal 46 auto's gecontroleerd aan de Van Beethovenlaan en de Antwerpseweg. Bij een 37-jarige man werd een nepwapen en inbrekersspullen gevonden. Hij moet in augustus voor het Openbaar Ministerie verschijnen.

Zaterdagavond controleerden agenten samen met de Marechaussee in de buurt van het station en opnieuw aan de Antwerpseweg. Dit keer werden 127 mensen gefouilleerd. Daarbij werden een bivakmuts, drie messen en kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen.

