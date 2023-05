Schietpartijen op straat: preventief fouilleren moet geweld terugdringen

De gemeente Roosendaal wil het geweld en het wapengebruik in de stad terugdringen en gaat daarom preventief fouilleren. Dat gebeurt aan toegangswegen van en naar verschillende wijken in Roosendaal en in straten rondom het centraal station. Dat laat de gemeente weten. Burgemeester Han van Midden liet eerder al weten dat er maatregelen moesten komen voor het geweld in de stad.

“Door deze toegangswegen te controleren wil de politie wapens kunnen onderscheppen die naar en van Roosendaal komen”, schrijft de gemeente op de website. In totaal negen gebieden in de stad zijn aangewezen als een zogeheten veiligheidsrisicogebied. Dat zijn de plekken waar de politie mensen mag fouilleren, zonder dat er sprake is van een verdenking. Het gaat onder meer om de Van Beethovenlaan, Antwerpseweg, Stepvelden en de Nelson Mandelaweg. De politie mag auto’s, kleding en bagage controleren om te kijken of iemand wapens bij zich heeft. Wat wordt er uitgevochten?

De aanleiding is een aantal gewelddadige gebeurtenissen de afgelopen maanden in Roosendaal. Aan de Philipslaan vond in maart op klaarlichte dag een schietpartij plaats tussen een aantal mannen. Op 23 april werd aan de Diamantdijk in Roosendaal een 27-jarige man neergeschoten. Eerder die maand moesten agenten hun wapen trekken bij de aanhouding van een 15-jarige en 22-jarige jongen nadat zij een andere jongen hadden bedreigd met een wapen. Onlangs maakte burgemeester Han van Midden al bekend dat ze onderzoeken wat er precies wordt uitgevochten in Roosendaal. Ook wil ze weten wat de verbanden zijn en wie ermee te maken hebben. Van Midden gaf toen al aan dat preventief fouilleren tot de mogelijkheden behoorde. Hij hekelde ook het aantal agenten in de stad, dat zijn er volgens hem te weinig. Volgens de gemeente zal er op verschillende dagen en tijdstippen onaangekondigd worden gefouilleerd. De maatregel geldt van 4 mei tot 4 augustus. LEES OOK: Drones en preventief fouilleren tegen vuurwapengeweld in Roosendaal Tiener bedreigd met vuurwapen, agenten trekken wapen bij aanhoudingen Wildwestschietpartij op klaarlichte dag in Roosendaal: twee mannen opgepakt