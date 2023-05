Ex-Satudarah-kopstukken smokkelden 2000 kilo cocaïne, zegt justitie

Voormalige Satudarah-bazen zouden 2000 kilo cocaïne hebben gesmokkeld via de haven van Antwerpen. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend op de eerste openbare zitting rond de zaak in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze aangepakt kunnen worden voor het doorgaan met de misdaadorganisatie achter motorclub Satudarah.

Verdachte Xanterra M. (49) uit Tilburg verscheen op een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught. Hij kreeg begin december nog vier jaar cel voor het leiden van Satudarah als 'national president'. M. mocht zijn proces en ook het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Maar het OM denkt dat hij intussen gewoon doorging het plegen van misdrijven. Hij zou drugs importeren en hij was ook bezig met xtc en de handel in 2500 pillen, voegde de officier daar aan toe. De Tilburger zwijgt over de beschuldigingen.

'Dikke' Piet

Een andere verdachte die via videoververbinding verscheen is Marco R. (45) uit Den Bosch. Hij was vroeger president bij een afdeling (chapter) van Satudarah. Naast deze rechtszaak is R. ook nog verwikkeld in het proces rond 'Dikke' Piet S. Hij is een van de 36 verdachten in die megazaak. De Bosschenaar zou volgens het OM een cocaïnelijn hebben opgezet.

Later deze maand dient zijn zaak in Den Haag. "Ik ga ervan uit dat daar vrijspraak in gaat komen", zei R. tegen de rechtbank. Zijn advocaat benadrukte dat R. onschuldig is, nog nooit is veroordeeld voor een drugsmisdrijf en normaal werk doet.

Verjaardag

Redouan I. (46) uit Goirle bleef weg van zijn eerste zitting. Hij is veroordeeld als penningmeester van Satudarah. Alleen verdachte Reindert K. (41) zat in de zaal, notabene op zijn verjaardag.

Een man is nog buiten de cel, maar het OM verwacht dat hij gauw wordt opgepakt. In totaal zijn het negen verdachten die voor de rechter gaan komen. Ook Angelo M. (46) uit Tilburg hoort daar bij. Hij is de broer van Xanterra en hij is ook veroordeeld voor zijn prominente rol bij Satudarah.

'Golddigger'

Het bewijs bestaat uit onderschepte berichten, eind vorig jaar. Chats door mensen met schuilnamen zoals Magic, Golddigger en Adidas13. Dat zouden een paar van de verdachten zijn. Volgens het OM bestelden de mannen drugs in Brazilië en legden ze geld in. "Het is duidelijk dat er een partij komt van 2000 kilo en daar kan men op intekenen", zei de officier van justitie.

"We doen nog volop onderzoek naar alle chatberichten. Er worden pogingen gedaan om onbekenden te identificeren", volgens de officier. Zo kijkt het OM of ze ook in ketamine en crystal meth handelden. De aanklacht wordt misschien uitgebreid want het OM ziet een samenwerkingsverband, de voortzetting van een verboden vereniging. Zo wordt Satudarah sinds 2018 gezien na diverse rechterlijke uitspraken.

Alle advocaten vroegen om vrijlating uit voorarrest. De officier van justitie verzette zich. Woensdagavond besliste de rechtbank dat ze in de cel blijven.

Crypto

De Satudarah-topmannen liepen tegen de lamp in het grote Exclu-onderzoek. Samen met een veertigtal andere verdachten werden ze begin februari opgepakt. Er spelen meer zaken in Brabant, waaronder in Steenbergen, Tilburg en Oss.

De 'politiehack' rond Exclu is de zoveelste operatie rond een cryptotelefoondienst. Sinds 2015 drong de politie binnen in Ennetcom, PGPSafe, Encrochat, SkyECC en Anom. Dat leverde honderden miljoenen chatberichten en foto's op, als bewijs.

