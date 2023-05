Protest tegen sluiten van enige school in Vianen: 'Ons dorp gaat kapot'

Zo'n 120 inwoners uit Vianen protesteren donderdag tegen de plannen om de school in het dorp te sluiten. "Slecht idee, weg ermee!", roepen kinderen uit Vianen die zich hebben verzameld voor het gemeentehuis van Cuijk. Donderdagavond praat de gemeenteraad over de kwestie.

Het is al langer bekend dat de school in Vianen (1250 inwoners) en die in Beers (1700 inwoners) een keer samen gaan in één gebouw. De afgelopen twee jaar is gekeken naar waar dat gebouw precies moet komen. Tot grote woede in Vianen is er onlangs voor gekozen dat de nieuwe school in Beers komt.

Voor het gemeentehuis staat Job met een protestbord. 'Niet cool', staat er op. "We staan hier omdat we vinden dat de school in het midden moet komen en niet alleen in Beers", zegt Job. Hij zit in groep 8. "Ik zit volgend jaar op de middelbare school. Maar andere kinderen moeten straks veel te ver fietsen."