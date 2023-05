Nieuwe stalsystemen werken slechter dan beloofd: tegenvaller voor provincie

Innovatieve stalsystemen die voor minder stikstofuitstoot moeten zorgen, werken niet zo goed als gedacht. Dat blijkt uit een concept-rapport van de Universiteit van Wageningen. NRC heeft dat rapport in handen gekregen. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de provincie Brabant en de boeren.

De onderzoekers zijn vooral kritisch over de stalvloeren voor koeienboeren. Er is volgens hen geen bewijs dat die vloeren beter werken dan oude vloeren. Ze hebben ook kritiek op systemen voor pluimveehouders en varkensboeren, schrijft NRC.

De uitkomsten uit het rapport zijn een forse tegenvaller voor de Brabantse stikstofaanpak. Die was vanaf het begin voor een groot deel gebaseerd op nieuwe stalsystemen.

Zinloze investering

Een nieuwe stalvloer kost met gemak een ton. Als je een grote stal hebt zelfs het dubbele. Boeren die de vloeren al hebben ingebouwd, hebben dus enorme investeringen gedaan. Nu is het de vraag of dat wel genoeg effect heeft gehad.

De provincie heeft bepaald dat boeren die deze stalvloeren nog niet hebben, deze vóór 1 juli 2024 plaatsen. Die deadline lag eerst eerder, maar de Raad van State bepaalde eerder dat in ieder geval drie vloeren niet deden wat ze beloofden. Dat blijkt nu dus voor veel meer systemen te gelden.

Onzekerheid voor boeren

De nieuwe stalvloeren behalen volgens het rapport geen veel betere resultaten dan de oude systemen. Veel boeren met zo'n nieuwe stalvloer zijn nu bang dat ze eigenlijk veel meer stikstof uitstoten dan is toegestaan. Opnieuw onzekerheid dus.

Ook bij pluimveehouders en varkensboeren werken systemen minder goed dan beweerd. Dan gaat het ook om mestbanden waarop de mest wordt gedroogd. De stikstofuitstoot daalt een kwart tot de helft minder dan de fabrikanten stellen.

In Brabant wordt momenteel hard geprobeerd om een nieuwe coalitie in Provinciale Staten te vormen. Daarbij speelt de staldeadline een grote rol. De ochtend na de verkiezingen maakte BBB-lijsttrekker John Frenken daar een hard breekpunt van. Brabant moet volgens hem het landelijke beleid volgen. Dat zegt dat koeienboeren pas in 2028 een uitstootarm stalsysteem hoeven te hebben.

Coalitieplannen onder druk

BBB onderhandelt onder meer met VVD en GroenLinks. Die partijen willen juist vasthouden aan de oude deadline van 2024. De grote vraag is nu of dat wel zin heeft als het effect van de stalsystemen onduidelijk is. Minister van der Wal van Stikstof wil nog niet reageren op het rapport van de universiteit. Ze wil eerst de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten.

LEES OOK:

BBB wil wel praten met GroenLinks maar 'deadline stalaanpassingen moet weg'

Boer Leo is woest op de provincie: 'Dit is onbehoorlijk bestuur'