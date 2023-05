Afgebrand pand was bekende plek voor daklozen: 'Hoop dat we niemand missen'

Bij opvanginstanties staat het gebouw dat in vlammen opging zaterdag bekend als slaapplek voor daklozen. Het was daardoor niet duidelijk of er nog mensen in het pand waren, toen de brand uitbrak. "We gaan inventariseren of er iemand vermist is. Maar je hoopt dat iedereen veilig weg kon komen."

Sami Kappe Geschreven door