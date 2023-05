Een dag na de grote brand: enorme schade is goed te zien in Eindhoven

Het voormalige Lighting Application Center van Philips in Eindhoven is zaterdag volledig uitgebrand. Er trokken grote grijze en zwarte rookpluimen uit het leegstaande pand over het centrum. Een dag later is de enorme schade goed te zien.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij opvanginstanties staat het gebouw dat zaterdag in Eindhoven in vlammen opging bekend als slaapplek voor daklozen. Het was echter nog onduidelijk of er nog mensen in het pand waren, toen de brand uitbrak. Het gebied is zondag nog altijd afgezet, maar de foto's kunnen niet verhullen dat de brand - weinig verrassend - niets heeft overgelaten van het pand.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant