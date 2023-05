Geen doden na brand Eindhoven, maar daklozenopvang blijft ongerust

Iedereen die in het pand was waar zaterdag een grote brand woedde in Eindhoven, heeft het pand veilig verlaten. In het oude Philips-gebouw zaten vooral dak- en thuislozen. Volgens Thijs Eradus van opvang Springplank040 legt de brand een groeiend probleem bloot. “Deze mensen worden niet geholpen, dat brengt spanning met zich mee.”

Het voormalige Lighting Application Center van Philips in Eindhoven is zaterdagavond volledig uitgebrand. Er trokken grote grijze en zwarte rookpluimen uit het leegstaande pand over het centrum. Eradus werd zaterdag direct ingelicht door de gemeente dat er brand was in een leegstaand gebouw. “Ik ben meteen gaan kijken om welk pand het ging, en toen wist ik eigenlijk al genoeg. We hebben als Springplank een aantal straatwerkers. Zij kenden dit pand meteen. Veel dak- en thuislozen die geen recht hebben op opvang, verblijven daar. Zij kunnen nergens anders terecht.”

Het gaat dus vooral om mensen die geen recht hebben op opvang in een opvanglocatie. “Want ze komen niet uit deze regio. En in vele gevallen gaat het dan om Midden- en Oost-Europeanen. Het zijn vooral arbeidsmigranten die het niet redden en dakloos raken.” Eradus hoopt dat dit snel verandert. "Deze groep groeit. Deze mensen zorgden al spanningen in de buurt. Hoe langer ze niet geholpen worden, hoe groter de kans is dat ze moeilijk gedrag gaan vertonen."

