112-nieuws: auto belandt in sloot • insluiper gezocht in Waalre

22.50

Een auto is vanavond in een sloot langs de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt beland. De bestuurder was door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren in een flauwe bocht. Daarna ramde de wagen een lantaarnpaal voordat het in een sloot tot stilstand kwam. De bestuurder was vanuit Vlijmen op weg naar Helvoirt. Brandweer, politie, ambulance en een bergingsbedrijf werden gealarmeerd. Mogelijk was er drank in het spel. Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen.