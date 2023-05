Persfotografen die aangehouden werden bij drugslab, worden niet vervolgd

De twee persfotografen die vorige maand werden aangehouden na de ontdekking van een drugslab in Vinkel, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt.

De twee mannen, die in het bezit waren van een politieperskaart, hadden een bevel van de politie genegeerd en waren doorgelopen. Agenten wilden hen op afstand houden, omdat niet duidelijk was hoe gevaarlijk de situatie was in Vinkel.

In een garage bij een huis aan de Bosschebaan in het dorp was op de ochtend van 13 april een drugslab gevonden. In de nacht ervoor was bij de politie al gemeld dat er in dezelfde straat zou zijn geschoten. Ook lagen er mogelijk wapens.

500 meter

Het OM heeft de zaak beoordeeld en heeft begrip voor het besluit van de politie, gelet op de mogelijk dreigende en in ieder geval onduidelijke situatie. De afzetting was echter op 500 meter van het lab aangebracht, waardoor de fotografen geen zicht hadden. De politie betreurt dit bij nader inzien.

Uit onderzoek is gebleken dat de fotografen volgens het OM toch dichter bij de plek van het drugslab toegelaten hadden moeten worden. Hierdoor was er minder inbreuk gemaakt op de persvrijheid en kon hun veiligheid toch in acht worden genomen.

'Leerzaam voorval'

Het OM zal daarom niet overgaan tot strafvervolging. De strafzaken tegen beide mannen zijn hiermee geseponeerd. De politie en de fotografen zijn hierover maandag op de hoogte gebracht.

De politie meldt in een reactie dat ze veel waarde hecht aan het principe dat journalisten met een politieperskaart op dezelfde plek mogen zijn als waar agenten zonder beschermende maatregelen actief zijn. Ze spreekt van een 'leerzaam voorval'.

'Onprettig verrast'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zei na de aanhoudingen dat ze 'onprettig verrast' was. "Wij gaan ervan uit dat er sprake is van een fout", liet secretaris Thomas Bruning weten. "Maar we krijgen graag tekst en uitleg waarom er toch tot aanhouding over is gegaan." Dat is nu duidelijk geworden.