Actievoerders doen aangifte van 'geweld' op TU/e, dit zegt een deskundige

Twee actievoerders die vorige week met het nodige duw- en trekwerk uit de bestuurskamer van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn gezet, pikken dat niet. Ze hebben aangifte van mishandeling gedaan tegen Robert-Jan Smits, de voorzitter van het college van bestuur. Hij heeft een van de klimaatactivisten aan haar arm getrokken. Maar hoe kansrijk is zo'n aangifte als je zelf in zo'n ruimte binnenstapt en daarna weigert te vertrekken?

De actievoerders van University Rebellion waren neergestreken in een van de grote vergaderzalen in het gebouw Atlas. Ze demonstreerden tegen de samenwerking van de universiteit met fossiele bedrijven die met aardolie, aardgas of steenkolen werken. In de bestuurskamer ernaast werd op dat moment vergaderd. De actievoerders gingen ook daar naar binnen. Volgens de TU/e gebeurde dat zonder toestemming. Ze zouden zich naar binnen hebben gedrongen terwijl er beveiliging stond. De actievoerders zijn door personeel van de TU/e verwijderd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Op beelden is te zien dat medewerkers van de universiteit de demonstranten met harde hand de deur uit proberen te krijgen. Het leidde tot een hoop geduw, getrek en geschreeuw.

"Een universiteitsbestuurder heeft niet het recht om ons bij de arm te pakken."

Ook bestuurder Robert-Jan Smits is op dat moment in de kamer. Helemaal aan het begin van het filmpje is te zien dat hij een activiste aan haar arm trekt en versleept. Volgens Robin Kwakkernaat, woordvoerder van University Rebellion, hebben activisten het gevoel dat hen onrecht is aangedaan. “We vinden het belangrijk dat bekend wordt dat er een misstand heeft plaatsgevonden en dat een bestuurder daarbij betrokken was. Ze mogen zeggen dat we daar niet mogen zijn, maar ze hebben niet het recht om ons bij de arm te pakken. De politie heeft dat recht, maar de bestuurder niet."

"Het is niet zo dat tijdens demonstraties alles mag."

Toch heeft het demonstratierecht ook z'n grenzen, legt Jan Brouwer uit. Hij is hoogleraar Recht en Samenleving. "Er bestaan nogal wat misverstanden over, maar het is niet zo dat tijdens demonstraties alles mag. Het is geen vrijbrief om strafbare feiten te plegen." Volgens de hoogleraar mag er gedemonstreerd worden in de openbare ruimte. "Maar de bestuurskamer is niet voor het publiek openbaar. Dit moet je zien als huisvredebreuk." Al wil dat niet zeggen dat de bestuurder mag doen wat hij wil. Brouwer: "Als iemand ongevraagd mijn huis binnenkomt en ik verdedig dat, dan mag dat. Zo lang het binnen de perken is. Maar ik mag het niet te bont maken, het moet in verhouding zijn." Op de beelden is te zien dat Smits aan een arm trekt, maar het ziet het er niet naar uit dat de vrouw gewond is geraakt. Brouwer verwacht dan ook niet dat de aangifte daadwerkelijk wat op zal leveren. De TU/e laat maandag in een reactie weten dat ze de situatie betreurt. De actievoerders vielen het gebouw binnen op het moment dat een afscheid van een rector werd gevierd. Het college van bestuur zegt dat het protest toegestaan was zolang ze niet in de bestuurskamer zouden komen. Volgens de TU/e liep het uit de hand 'door een opeenstapeling van gebeurtenissen'. Ze zegt in gesprek te willen met de actievoerders. Op deze beelden is te zien hoe de actievoerders uit de kamer worden gezet.

Activisten tijdens de demonstratie (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

Activisten bezetten de TU/e (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).