Zeven tips in jaren oude moordzaak Meisje van Teteringen

De grote internationale coldcase-campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor 22 moorden op onbekende vrouwen uit Nederland, België en Duitsland heeft in de eerste week 228 tips opgeleverd. Zeven daarvan gaan over het Meisje van Teteringen, zo laat de politie weten.

Of er bruikbare tips bij zitten is nog onbekend. "Dat moeten we allemaal nog bekijken." Op 10 mei startte de politie in de drie landen met de campagne Operation Identify Me. Daarmee hoopt ze te achterhalen wie de slachtoffers te achterhalen.

In het bos bij Teteringen werd op eerste kerstdag 1990 het lichaam van een jonge vrouw gevonden, tussen de 15 en 25 jaar oud. Daarna is nooit duidelijk geworden wie zij is. Wel was duidelijk dat ze vermoord is.

Vóór haar dood is ze vermoedelijk ernstig verwaarloosd en mishandeld. Het lichaam van de vrouw was afgedekt met een groene deken en een groot stuk vloerkleed. Over haar hoofd lag een rode doek. Een buurtonderzoek wees destijds uit dat het verpakte lichaam mogelijk al op 23 december was gezien. Na de vondst werden meerdere mensen aangehouden. Toch is nog altijd onbekend wie de jonge vrouw is en onder welke omstandigheden zij om het leven kwam.

Gouden tip

In de Teteringse zaak is al eerder een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader of daders.

Voor de campagne hebben bekende vrouwen een gezamenlijke, meertalige video opgenomen waarin ze het publiek oproepen namen en informatie door te geven over de vermoorde vrouwen. Voor Nederland waren dat zangeres S10 en actrice Carice van Houten.