Drugslab in Oeffelt: wie herkent de voortvluchtige verdachten?

Twee verdachten die betrokken waren bij de bouw van een synthetisch drugslab in Oeffelt, zijn nog steeds voortvluchtig. In Bureau Brabant worden maandag beelden getoond van het duo.

De politie ontdekte het drugslab in oktober 2022. De opsporing was onderdeel van een grootschalige drugsactie in Brabant en daarbuiten. Criminelen huurden een deel van een loods aan de Hapseweg in Oeffelt. Het lab is meteen ontmanteld door een gespecialiseerd team van de politie.

In totaal zijn bij de diverse drugsacties in oktober 53 invallen gedaan en 19 mensen zijn aangehouden. Alleen de twee verdachten die op verschillende dagen rondliepen in Oeffelt terwijl daar een drugslab werd gebouwd, worden nog gezocht.

