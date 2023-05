'Pillenkoning' Peerke S. jarenlang de cel in voor leiden drugsbende

Peter S. (60) uit Eersel, bekend als Peerke S., is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Den Bosch vindt dat er genoeg bewijs is dat hij een misdaadorganisatie leidde die drugs maakte en verkocht. Hij heeft drugslabs opgezet en hasj geïmporteerd. Het OM noemde hem een 'beroepscrimineel'. Peter S. zweeg over de beschuldigingen aan zijn adres.

Belastend bewijs komt van chatberichten via cryptotelefoons in de periode van februari 2020 tot november 2021. Die chats gingen over grondstoffen voor drugs, labs, allerlei soorten drugs en betalingen. Er gingen miljoenen om in de drugsbende. S. zou bijna vijf miljoen euro hebben witgewassen.

Luxejacht

Volgens de rechtbank had Peerke S. op papier 'geen cent te makken'. "Belasting betalen was niet aan hem besteed. Maar ondertussen leefde hij wel in weelde." De rechtbank stond ook nog stil bij de medeverdachten die aangestuurd werden vanaf een luxejacht.

"Terwijl andere leden van de organisatie risico’s namen door met grote hoeveelheden drugs en tonnen aan contant geld de weg op te gaan tijdens de eerste coronalockdown, bevond [verdachte] zich op een luxe jacht op de Seychellen en gaf vanaf daar zijn orders."

Duur ticket

S. had geen werk maar wel veel geld om zijn vriendin te vervoeren per privéjet van de Seychellen naar Nederland voor een bedrag van 97.000 euro," staat in het vonnis.

Tien medeverdachten, vooral uit Eindhoven en omgeving, kregen straffen tot zeven jaar cel. Een verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank hadden de bendeleden 'groot ontzag' voor S.

Tegen S. was vijftien jaar celstraf geëist. De rechters vonden een cocaïnedeal van 106 kilo en ketaminebezit niet bewezen. Daarom viel de straf lager uit.

Xtc-baron

Peter S. is geboren in Eindhoven. Hij kwam vaak in aanraking met politie. Zeker achttien keer kwam hij in beeld voor drugszaken. Al in de jaren negentig zouden Amsterdamse criminelen hem 'Peerke' hebben genoemd.

In 2002 werd hij gepakt voor de smokkel van enkele miljoenen xtc-pillen naar Duitsland. Een deel van de drugs lag aan boord van een jacht in Zierikzee. De politie suggereerde begin deze eeuw dat Peter S. een van de grootste xtc-baronnen ter wereld was.

Huis beschoten

S. werd destijds veroordeeld tot bijna twaalf jaar cel. In 2010 kwam hij weer in het nieuws toen zijn huis aan de Boutenslaan in Eindhoven werd beschoten.

Een paar jaar later werd hij op Schiphol aangehouden met briefjes van 500 euro in zijn broek: 180.000 euro in totaal. Zelf beweert hij dat hij zijn geld verdiende met antiek en auto’s.

In deze nieuwste zaak liep hij tegen de lamp door berichten via Encrochat, SkyECC en Anom. Hij had vijf accounts bij die telefoondiensten. De politie ontdekte dat hij achter onder meer de namen Tiempodorado en Toirtoise zat. In de mobieltjes van andere verdachten zat hij opgeslagen onder de namen Opa, Ouwe, Ouwe EHV en Peer. Zelf wilde S. daar niks over zeggen.

De dochter van S. kwam maandag nog in het nieuws. Haar vriend Harry P. deed in de rechtszaal in Den Bosch een huwelijksaanzoek en ze zei ja. Harry P. wordt verdacht van het runnen van een reeks drugslabs in Limburg, België en Duitsland. Zijn toekomstige vrouw is geen verdachte.

