Trouwen in de gevangenis: zo werkt dat

De 33-jarige Harry P. uit Bergeijk staat in de rechtbank in Den Bosch terecht omdat hij een drugsbende zou hebben geleid. Op de eerste zittingsdag zorgde hij voor een verrassing door zijn vriendin vanuit de verdachtenbank ten huwelijk te vragen. Ze zei ja, maar hoe moet je je dat voorstellen als hij wordt veroordeeld en voor jaren in de cel verdwijnt?

Trouwen in de gevangenis. Het komt niet vaak voor, maar is ook zeker niet uniek. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft er zelfs een draaiboek voor. Maar of je er een romantische bruiloft van kunt maken, dat is nog maar de vraag.

Trouwen met iemand die in een Nederlandse gevangenis zit is mogelijk. Trouwen is namelijk een grondrecht, dus de gevangenis mag dit niet weigeren. "Het gebeurt niet vaak", vertelt woordvoerder Charlotte Hees van de DJI. Maar voor die uitzonderlijke gevallen heeft de DJI een draaiboek klaarliggen. Daarin staat wat er allemaal moet gebeuren om zo'n bruiloft mogelijk te maken.

Allereerst moet een gedetineerde bij de directie toestemming vragen met een motivatiebrief. Daarna begint het plannen. De gevangenis moet contact leggen met de gemeente om de trouwdatum vast te stellen. De gemeente laat dan weten wie de trouwambtenaar wordt. Zo'n twee weken voor de trouwdatum overlegt de gevangenis met de ambtenaar wat het programma wordt. De gevangenis stemt met beveiliging af wat een geschikte plek binnen de gevangenis is voor de bruiloft en hoe het beveiligd wordt.

In de tussentijd moeten de verloofden in ondertrouw. Dat betekent dat het voornemen om te trouwen wordt aangegeven bij de gemeente. De gedetineerde moet zijn of haar partner daarvoor machtigen.

Zes getuigen en gasten

Dan is het tijd voor de bruiloft. Het bruidspaar moet in totaal zes getuigen hebben. "Dat kunnen vrienden of familie zijn, maar ook andere gedetineerden", legt Hees uit. Die moeten ruim van tevoren worden aangegeven, zodat de mensen gescreend kunnen worden.

Bij een 'normale' bruiloft zijn minimaal twee getuigen genoeg, maar een huwelijk met een gevangene wordt gezien als een 'bijzonder huwelijk'. Dat betekent dat het niet op een openbare trouwlocatie wordt gehouden. Omdat er minder mensen aanwezig zijn die openbaar bezwaar kunnen maken, moeten er zes getuigen zijn.

Koffie en cake

Na de ceremonie is het tijd voor het feest. In dit geval zal dat neerkomen op een kort momentje met koffie en cake. Dat is op kosten van het bruidspaar. Veel gasten zullen er overigens niet zijn. Het bruidspaar mag, op de zes getuigen na, niemand uitnodigen. "Het is niet zo dat iemand een feest kan gaan geven. De getuigen zijn de enige gasten."

En een huwelijksnacht voor het pasgetrouwde stel? Dat zit er ook niet in. "De gedetineerde wordt na de bruiloft terug naar zijn of haar afdeling gebracht. Alle gasten, de bruid of bruidegom en de ambtenaar moeten dan weer naar buiten."

Het stel mag elkaar daarna, net als andere gevangenen die bezoek krijgen, eens per week een uurtje onder toezicht zien. Eens per maand mogen gedetineerden 'relatie bevorderend bezoek' krijgen. Dan mogen stellen zich een tijdje afzonderen in een speciaal kamertje. Het is geen huwelijksnacht, maar het is beter dan niets.

