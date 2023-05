7 speciale manieren om je vriend of vriendin ten huwelijk te vragen

Een drugsbaas uit Bergeijk vroeg maandag zijn vriendin ten huwelijk in de rechtbank in Den Bosch. Dat deed hij vanuit de verdachtenbank, want hij stond op dat moment terecht voor het leiden van een drugsbende. Een uniek huwelijksaanzoek zou je het wel kunnen noemen. Maar Brabanders bedenken vaker bijzondere manieren om op een knie te gaan. Nog 6 voorbeelden.

Ambulancemedewerkster denkt dat ze mensen gaat redden

Sjoerd Broeders uit Waspik zette in 2018 een brand met vier slachtoffers in scène om zijn vriendin Ilona te verrassen. Hij werkt bij de brandweer en Ilona bij de ambulance. Hij zorgde ervoor dat Ilona vanuit de meldkamer een melding kreeg dat ze vier slachtoffers moest gaan helpen. Toen ze nietsvermoedend bij de 'brand' aankwam, kwam brandweerman Sjoerd plotseling naar buiten en ging hij op één knie. "Ik dacht dat ik vier slachtoffers te zien zou krijgen, ik schrok ervan", zei Ilona achteraf. Ze zei wel ja. LEES OOK: Ilona vertrok om vier slachtoffers te redden, maar kwam terug met een ring om haar vinger

Foto: Marcel van Dorst

Marathonloper gaat op een knie bij finish

Toen Bart in 2018 meedeed aan de Marathon Eindhoven, besloot hij dat alleen over de finishlijn lopen niet bijzonder genoeg was. Met zijn laatste beetje energie vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk, net voorbij de finish. "Ik had al een hele tijd beloofd dat als ik onder de die uur zou lopen, dat we zouden gaan trouwen", zei Bart destijds. Hij kwam uiteindelijk niet binnen de drie uur over de eindstreep, maar het aanzoek kwam er toch. Terwijl Bart een ring om haar vinger schoof, zei ze: "Tuurlijk!". LEES OOK: 'Schat, wil je met me trouwen?', bezwete marathonloper Bart vindt restje energie voor aanzoek

Na een marathon ook nog even op een knie.

Aanzoek in Maisveld

Joost uit Schaft moest flink wat geduld hebben voor zijn aanzoek. In april 2020 liet hij zijn maisveld zo inzaaien dat er een huwelijksaanzoek zichtbaar werd. In juni was in het veld de boodschap 'Anneke, wil je met me trouwen???' te lezen. Daarna stapte hij samen met Anneke in een vliegtuigje om boven zijn maisveld te vliegen. De actie was een groot succes, want Anneke zei volmondig ja. Maanden later was het aanzoek nog altijd zichtbaar in het veld. LEES OOK: Joost haalde het nieuws met zijn unieke aanzoek, maar het huwelijk laat nog even op zich wachten

Het bijzondere aanzoek in het maisveld.

Burgemeester verrast tijdens vergadering

Willemijn van Hees werd in 2016 verrast tijdens een gemeenteraadsvergadering. Ze was toen de burgemeester van Geertruidenberg. Haar vriend Paul Kuijpers besloot de stoute schoenen aan te trekken en Willemijn te verrassen. Een raadslid zat in het complot, bracht tijdens die vergadering een voorstel in en startte een filmpje. Aan het einde van het filmpje verscheen Paul plotseling voor de neus van Willemijn, samen met hun twee zonen. Toen hij de burgemeester ten huwelijk vroeg, zei ze met tranen in haar ogen: "Ja tuurlijk! Jij vlegel!". LEES OOK: Als 'eerste burgemeester ooit' is Willemijn van Hees ten huwelijk gevraagd: 'Heel bijzonder!'

Verrassing voor burgemeester Willemijn van Hees.

Praxis-stel gaat trouwen

Een medewerker van de Praxis in Son werd in 2015 verrast door zijn vriend, die daar ook werkte. Op zijn werk was een groot pakket voor hem bezorgd. Toen hij dat openmaakte, zat zijn vriend er tot zijn grote verbazing in. Die vroeg hem ten huwelijk. Het antwoord was volmondig ja. LEES OOK: Voor altijd op elkaar bouwen: man vraagt collega Praxis Son ten huwelijk met origineel pakketje

Een bijzonder pakketje (bron: Praxis Son / Facebook).

Boodschap op vrachtwagen

Chantal zou in 2020 door haar vriend Martijn opgehaald worden bij het Bernhoven Ziekenhuis, waar ze toen werkte. Dat ze thuis zou komen met een ring om haar vinger, had ze niet verwacht. Martijn stond buiten klaar met een vrachtwagen die hij had versierd met slingers en in grote letters de tekst: "Chantal, wil je met me trouwen?". Nadat Chantal ja zei, stonden familieleden, collega's en vrienden klaar om het te vieren. LEES OOK: Martijn vraagt vriendin Chantal via zijn vrachtwagen ten huwelijk: 'Een grote verrassing'

De vraag op de vrachtwagen valt niet te missen (foto: Nicole Weijling).