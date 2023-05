Justitie ziet Tilburger Kees F. als drugsbaas van Nederland en hij zelf ook

Tilburger Kees F. voelt van alle kanten de hete adem van politie en justitie in de nek. Hij is verwikkeld in drie rechtszaken. Bij het nieuwste proces dat dinsdag in Breda begon suggereerde de officier van justitie dat Kees misschien wel de grootste xtc-baas van Nederland is, want dat zegt hij zelf.

Bewijzen komen uit cryptotelefoondienst Exclu. Specialisten vonden afgelopen herfst allerlei chats. "Het ging over het zoeken naar geschikte plekken voor een drugslab, het opzetten van labs, maken van mdma (xtc). Er zaten foto's in van labs, ketels", vertelde de officier van justitie dinsdag op de eerste tussentijdse zitting in deze zaak.

Er kwam een xtc-lab in beeld, in Kortemark, West-Vlaanderen, niet ver van Ieper. En een lab in het Gelderse Overasselt.

'De hele markt'

Die sporen leidden weer naar Tilburg en omgeving. "We zijn al anderhalf jaar bezig, even rust aan de kop", stond in een chat richting kerstmis 2022. De politie denkt dat die van Kees F. kwam.

Maar er was nog een andere interessanter chat van F. "Hij geeft zelf aan dat hij die hele markt in handen heeft”, zei de officier van justitie . "Kees F. had een aansturende en bepalende rol." Hij wordt ook verdacht van witwassen van 2,5 miljoen dollar.

De Tilburger is dus gepakt bij de laatste politiehack, die van Exclu, begin dit jaar. En bij de eerste politiehack, rond Ennetcom in 2015.

Stier

Kees F. woonde met vrouw Marie in een luxe villa in Poppel. In zijn tuin stond een standbeeld van een stier, net zoals in New York. Het is een symbool van welvaart en kracht, anderen zien er hebzucht in.

In Antwerpen werd hij aangeklaagd voor illegale invoer van 51 ton lachgas. Dat leverde hem de bijnaam 'Belgische lachgaskoning' op. Hij kreeg anderhalf jaar cel.

'Way of life'

In april verscheen Kees F. voor de rechtbank Den Bosch met zijn vrouw en vermeende rechterhand. Het OM eiste 7 jaar cel tegen Kees voor het runnen van een misdaadorganisatie in drugs. De uitspraak is volgende week.

Al die tijd mocht F. zijn drie processen in vrijheid afwachten. Maar de Tilburger zat niet schijnbaar niet stil. "Hij ging gewoon verder", zei de officier van justitie dinsdag. Ze sprak van een ‘way of life.'

Xtc in bigshoppers

F. was niet de enige verdachte die kon worden geïdentificeerd. Ook Tilburger Nick P. (34) werd zichtbaar. Samen met Kees regelde hij de zaken. Twaalf transporten van xtc, staan in de voorlopige aanklacht. Een van die ladingen werd teruggevonden in een paardenloods in Hilvarenbeek. Agenten vonden daar ruim 276.000 xtc-pillen in zeven bigshoppers.

Nick is de zoon van Guus P. Vroeger een bekend gezicht van Satudarah. Ook Guus zit vast in deze zaak als handlanger. Hij vierde dinsdag zijn 58e verjaardag, in de cel.

Verder is er nog een Roosendaler (28) die 13 miljoen euro zou hebben witgewassen, sinds 2013. De Amerikaanse opsporingsdiensten hebben om zijn uitlevering gevraagd.

Kritiek

“We hebben weer een hack", verzuchtte een van de advocaten kritisch. Ze vinden de hack ontoelaatbaar. Want geen enkele wet bepaalt dat je zo massaal computerservers en mobieltjes mag kraken, is hun boodschap. Over de zaak zelf wilden ze nog weinig zeggen. Een advocaat noemde de beschuldigingen 'stemmingmakerij'.

De rechtszaak gaat komende zomer verder, alle tien mannen blijven in voorarrest.

