Alcoholverbod tegen overlast in Spoorpark in Tilburg

De burgemeester heeft besloten dat er in een deel van het Spoorpark niet langer alcohol mag worden gedronken. Hiermee hoopt hij de overlast, die in sommige delen van het park al maanden aanhoudt, in te perken. Het voorstel daarvoor wordt nu uitgewerkt.

In een brief aan de raad stelt de burgemeester dat er al lange tijd berichten rondgaan over de aanhoudende overlast. De groep is, volgens de burgemeester, vooral met zichzelf bezig. Daarbij wordt alcohol gedronken en wordt men steeds luidruchtiger. “Onderling hebben er een aantal vechtpartijen plaatsgevonden en ook worden voorbijgangers nageroepen”, stelt de burgemeester in zijn brief. Beveiligers

Sinds begin dit jaar is de burgemeester in gesprek geweest met het Spoorpark. Op verzoek van het bestuur wordt een gedeeltelijk alcoholverbod ingevoerd. Waar dat precies gaat zijn, wordt nu nog uitgewerkt. De mensen waar het om gaat, zitten vaak bij de oostelijke ingang, vlak bij de kinderopvang. “Het geeft de politie en handhaving de mogelijkheid om scherper te handhaven”, stelt de burgemeester. “Hiermee beschermen we vooral de kinderen en ouders, die de kinderopvang in het park bezoeken.” Afgelopen weekend zijn er voor het eerst beveiligers ingezet. Nadat personeel van de kiosk in het park werd bedreigd door overlastgevers, was de maat namelijk vol. Volgens de eigenaar gaat het om een groep die zich niet normaal gedraagt. Voor nu roept de burgemeester de bezoekers in het park op om melding te maken van overlast. “Dit geeft ons de mogelijkheid door te pakken op het moment dat de overlast plaatsvindt.” LEES OOK: Na intimidatie en scheldpartijen komen er beveiligers in Spoorpark Tilburg Kiosk sluit deuren door intimidatie en overlast: 'Crimineel broeinest hier'