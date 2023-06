Toyota favoriet bij katalysatordieven, zo komt dat en zo voorkom je het

Het aantal katalysatordiefstallen in Brabant is explosief gestegen de afgelopen drie jaar. Vooral Toyota's zijn populair onder dieven. Dat komt omdat het Japanse automerk meer edelmetalen gebruikt in zijn katalysatoren dan andere fabrikanten. Daardoor zijn ze meteen ook meer waard op de zwarte markt.

Toyota's zijn met afstand het vaakst doelwit. Sinds 2020 werd 700 keer werd aangifte gedaan van katalysatordiefstal bij dit automerk. Ook een Lexus was relatief vaak slachtoffer. Dit is een luxe zustermerk van Toyota dat veel dezelfde onderdelen gebruikt, waaronder de katalysatoren.

In Brabant werden in 2020 slechts 68 aangiftes gedaan van katalysatordiefstal en in 2022 gebeurde dit maarliefst 763 keer. Inmiddels is onze provincie landelijk koploper met 325 aangiftes in het eerste kwartaal.

Vijf gram

Toyota-katalysatoren zijn populair bij dieven omdat er zo'n vijf gram platina, palladium en rodium in zit. Bij andere merken was dit gemiddeld zo'n drie gram. Meer edelmetaal, betekent schonere uitlaatgassen, een betere emissieklasse en dus minder belasting betalen. Wie de prijzen per gram ziet, snapt waarom dieven de katalysatoren van Toyota's stelen.

Platina: € 30,23

Palladium: € 41,75

Rodium: € 195,87

Het is niet zo dat alle Toyota's interessant zijn voor dieven. Het gaat om specifieke hybride modellen. Inmiddels worden er nauwelijks nog edelmetalen in hun katalysatoren gebruikt, maar in deze oudere modellen nog wel:

Toyota Prius 2 en 3 van 2003 t/m 2016

Toyota Auris van 2010 t/m 2018

Lexus CT200H van 2011 t/m 2018

Moeilijk leverbaar

Bij ABS Autoschade De Kade in Eindhoven weten ze alles van de vele katalysatordiefstallen. "Het viel de afgelopen maand gelukkig even mee, maar een paar maanden terug hadden we meerdere gevallen per week", vertelt schade-adviseur Ben.

Zeker toen dieven bij soms wel tien auto's per avond in de regio toesloegen, leverde dat ook uitdagingen op voor de schadeherstellers. "Er was even moeilijk aan de katalysatoren te komen, maar inmiddels zijn de leveranciers erop voorbereid en de voorraden voldoende." Na een diefstal, is een auto nu binnen twee tot drie werkdagen hersteld.

Total loss

Als de katalysator wordt gestolen, moet zo'n anderhalve meter uitlaatsysteem vervangen worden. "Dat is een klus van anderhalf tot twee uur en de kosten van de reparatie lopen van 1500 tot wel 2500 euro."

Dat kan er volgens Ben toe leiden dat bijvoorbeeld een oudere Toyota Prius economisch total loss wordt verklaard, terwijl 'alleen' de katalysator is gestolen. "En zonder dit onderdeel verder rijden, is echt geen optie."

Tegenmaatregelen

Toyota heeft inmiddels meerdere tegenmaatregelen beschikbaar. "Deze middelen worden tegen zo laag mogelijke kosten in de auto geïnstalleerd, want het is niet de bedoeling dat we van diefstallen profiteren", schrijft het merk op haar website.

Een van de maatregelen is een Catloc. Dat is een beschermingskap of extra klemmen om de katalysator die met een ketting vastzitten. Ook zijn er hellingshoeksensoren die een alarm laten afgaan als dieven de auto opkrikken. Verder kan je de katalysator laten vastlassen aan de carrosserie en slotbouten laten installeren die je niet zomaar losdraait.

Dit alles moet diefstal vertragen en dieven afschrikken. Alleen vorig jaar zijn in Nederland 193 Toyota Aurissen gestolen zodat criminelen op het gemak konden sleutelen. Want 141 van deze gestolen auto's werden teruggevonden, maar dan zonder katalysator.

