Duels FC Den Bosch en NAC stilgelegd na rotzooi op het veld

De wedstrijd tussen De Graafschap en FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie is in de openingsfase van de tweede helft even stilgelegd. Supporters van Den Bosch gooiden vuurwerk op het veld. Ook het duel van NAC bij Telstar werd stilgelegd. Na de gelijkmaker van de thuisploeg in 90e minuut zou een fan van Telstar bier op het veld hebben gegooid.

