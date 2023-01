Stadionverboden en taakstraffen voor rellen rond FC Den Bosch-TOP Oss

De politierechter in Den Bosch heeft dinsdag vijftien voetbalsupporters (19 tot 37) veroordeeld voor de rellen rond de wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss, vorig jaar september. Ze kregen taakstraffen tot 200 uur en een stadionverbod van één tot twee jaar.

+De hooligans komen uit de gemeenten Den Bosch, Oss, Vught, Bernheze en Heusden. Niemand werd vrijgesproken. De zaak tegen een van hen is aangehouden. Deze verdachte, uit Berghem, was op vakantie.

'Grote groep agressievelingen'

Volgens de rechter gooiden de relschoppers met stenen en vuurwerk en zwaaiden ze met broeksriemen. Kleine kinderen die met hun ouders naar de derby in stadion De Vliert waren gekomen, kregen te maken met een grote groep agressievelingen, zo voegde ze eraan toe.

Een man van 31 uit Den Bosch kreeg de zwaarste straf: 200 uur taakstraf en - net als alle andere veroordeelden - zes weken voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten als hij weer de fout ingaat.

Deze man spande volgens de rechter de kroon: hij daagde de Mobiele Eenheid verschillende keren uit en hitste andere fans op. Ook gooide hij met stenen. Hij mag met onmiddellijke ingang twee jaar niet in of de buurt van het stadion van FC Den Bosch komen als daar gevoetbald wordt.

Gedragstraining

Een 25-jarige stadgenoot, van wie zijn vader bij rellen in 2000 werd doodgeschoten door de politie, kreeg een taakstraf van 100 uur. Hij mag een jaar niet in de omgeving van De Vliert komen en is verder verplicht om, net als enkele anderen, een gedragstraining volgen. De hoogste straf voor een TOP-fan, een man van 21 uit Oss, was 140 uur en een stadionverbod van twee jaar. Eén raddraaier kreeg van de rechter strafvermindering, omdat hij een tik had gekregen van een arrestatieteam.

De rechter herhaalde wat de officier van justitie maandag al zei: het voetbalgeweld in ons land neemt toe en het geweld wordt steeds heftiger: "Dit moet stoppen." Eerder liet politiechef Wilbert Paulissen zich in vergelijkbare bewoordingen uit.