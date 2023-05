Nep-collega licht gemeente voor meer dan 37.000 euro op

De gemeente Meierijstad is ruim een week geleden voor 37.200 euro opgelicht. Een medewerker kreeg per mail het verzoek om geld over te maken, waarbij de oplichter zich voordeed als een hogergeplaatste collega. Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Het soort fraude waar het hier om gaat, wordt ook wel CEO-fraude genoemd. Hierbij doet de oplichter zich voor als iemand die hogergeplaatst is dan degene die de e-mail ontvangt. In dat mailtje staat een verzoek om met spoed een groot geldbedrag over te maken. In het geval van de gemeente Meierijstad lukte dat. Een medewerker maakte 37.200 euro over. Na de eerste geslaagde poging probeerde de oplichter het nog een tweede en een derde keer. Die mislukten, omdat de ambtenaar contact opnam met de echte functionaris, en vroeg of de zaak wel in de haak was. "Wij betreuren het ten zeerste dat collega’s uit onze organisatie slachtoffer zijn geworden en we zullen aan hen nazorg bieden. Onmiddellijk na de fraude zijn onze procedures nogmaals tegen het licht gehouden en zijn aanvullende maatregelen genomen om CEO-fraude te voorkomen", schrijft de gemeente. Het buitgemaakte bedrag betaalt de gemeente uit het potje 'onvoorzien'. LEES OOK: Criminelen lezen mee met WhatsApp-berichten van ambtenaren in Den Bosch