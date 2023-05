112-nieuws: achtergelaten auto weggehaald • verdachte plofkraken vast

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

11. 32 - Achtergelaten auto opgehaald

De eigenaar van een auto die was achtergelaten in de berm van de N285, de Noordelijke randweg om Zevenbergen, kan een fikse rekening verwachten. De wagen is op last van de politie door een berger weggehaald en afgevoerd. Er was een briefje achter de voorruit neergelegd waarop stond dat de auto pech had, 'hier wel moest blijven staan' en vandaag zou worden opgehaald. Rijkswaterstaat en politie dachten hier anders over. Ze adviseren dan ook bij panne langs de weg altijd eerst te bellen.

Liveblog

11.30 Verdachte van plofkraken aangehouden Bij invallen in huizen in onder meer Helmond heeft de politie vandaag vijf mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij ruim twintig plofkraken in Duitsland en Luxemburg. Hierbij werd meer dan een miljoen euro buitgemaakt en is voor twee miljoen euro aan schade aangericht. Tijdens de invallen zijn onder meer geld, kleding, mobieltjes en computers in beslag genomen. LEES OOK: Plofkraken in Duitsland: 5 aanhoudingen bij invallen

09.11 Draad los boven A29 Verkeer op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam moest vanochtend rond halfnegen enige tijd rekening houden met een halfuur vertraging tussen Willemstad en Numansdorp. Daar hing een draad boven de weg. Daarop werd een rijstrook afgesloten. Een monteur heeft de draad vastgemaakt. Sinds negen uur is de file verleden tijd.

08.09 Aanrijding op spoor Bergen op Zoom Aan de Marconilaan in Bergen op Zoom werd vanochtend rond halfacht een auto aangereden door een trein. Volgens de politie zou hierbij niemand gewond zijn geraakt. Het treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen ligt tot halfttwee stil en de weg is afgesloten. Hulpdiensten zijn aanwezig en het verkeer wordt omgeleid. LEES OOK: Trein botst op auto, geen treinverkeer tot halftwaalf Hoe het mis kon gaan op het spoor aan de Marconilaan in Bergen op Zoom wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Vanwege de aanrijding werd de spoorwegovergang aan de Marconilaan in Bergen op Zoom afgesloten (foto: Christian Traets/SQ Vision).

07.41 File op A50 De rechterrijstrook van de A50 van Oss richting Eindhoven wais vanochtend rond halfacht afgesloten na een ongeluk bij knooppunt Ekkersweijer. Daar stond een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond acht uur tot een zestien kilometer lange file vanaf Sint-Oedenrode, goed voor veertig minuten vertraging. Rond kwart voor negen waren de problemen op de weg hier verleden tijd. File op de A50 bij Ekkerswrijer (foto: Twitter Rijkswaterstaat)

07.00 Vrachtwagen met pech Op de snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek stond vanochtend een vrachtwagen met pech. Volgens Rijkswaterstaat moest het verkeer in de richting van Rotterdam rekening houden met een vertraging van 25 minuten. Eén rijstrook werd afgesloten. Dit leidde tot een file van acht kilometer.

02.00 Grote brand kassencomplex Een derde van een kassencomplex in Etten-Leur is vannacht door brand verloren gegaan. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand, die rond half een uitbrak, is onbekend. Het vuur was tegen tweeën onder controle. Op het dak van het complex aan de Bankenstraat lagen zonnepanelen. Delen ervan zijn terechtgekomen in weilanden. De rokende kassen (foto: Christian Traets/SQ Vision). LEES OOK: Grote brand kassencomplex, delen zonnepanelen komen terecht in weilanden

01.00 Dreigementen over school verspreid door jongen De politie gaat een jongen van zestien uit Overijssel aan de tand voelen over dreigementen die hij heeft verstuurd over het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Hij heeft bekend dat hij die berichten heeft verstuurd. De afgelopen week was het onrustig op de middelbare school. Er werden op WhatsApp en sociale media agressieve teksten verspreid richting de school. Aanleiding was mogelijk het bedreigen en mishandelen van een meisje van deze school. LEES OOK: Jongen (16) bekent dat hij dreigementen verstuurde over Knippenbergcollege