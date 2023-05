Jongen (16) bekent dat hij dreigementen verstuurde over Knippenbergcollege

Een 16-jarige jongen uit Overijssel heeft bekend dat hij dreigementen heeft verstuurd over het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Dat meldt de politie maandagavond. De afgelopen dagen was het onrustig op de middelbare school. Er werden op WhatsApp en sociale media agressieve teksten verspreid richting de school.

De dreigementen waren anoniem en gingen over het Dr. Knippenbergcollege. Digitaal onderzoek van de politie leidde naar de 16-jarige jongen. Hij heeft bekend dat hij dreigementen heeft verstuurd en wordt daarover later verhoord. Hij is niet aangehouden. De politie wil verder niks kwijt over de aanhouding. De politie doet verder onderzoek en heeft de school ingelicht. "Goed dat de politie zo snel bij een verdachte is uitgekomen in het onderzoek naar deze anonieme dreigementen. Hopelijk keert de rust op de school weer snel terug", laat het Openbaar Ministerie weten. Na afloop van het politieonderzoek bepaalt het OM hoe de zaak tegen de minderjarige verdachte wordt afgedaan. Mishandeling op toilet

De dreigementen die de jongen verstuurde, zouden te maken hebben met de mishandeling van een 14-jarig meisje in een toilet op school. Dat gebeurde twee weken geleden. Die mishandeling werd gefilmd. Na de mishandeling kreeg het meisje steun van een groep motorrijders die haar naar school bracht en weer ophaalde. Een paar dagen na de mishandeling zijn drie schoolgenoten aangehouden. De school stuurde afgelopen week een brief naar ouders over de online dreigementen en schreef dat de politie de zaak onderzocht. De school bleef ondanks de dreigementen wel open. Op school stonden maandag medewerkers aan de poort, zodat leerlingen daar terecht konden met vragen. De directeur van het Dr. Knippenbergcollege zei tegen het ED dat de dreigementen waarschijnlijk bedoeld waren om op te komen voor het mishandelde meisje. LEES OOK: School is 'extra alert' na dreigementen, maar past lesrooster niet aan Meisjes mishandelen andere tieners: 4 verdachten aangehouden