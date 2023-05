Plofkraken in Duitsland: 5 aanhoudingen bij invallen

Bij invallen in huizen in onder meer Helmond heeft de politie dinsdagochtend vijf mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij ruim twintig plofkraken in Duitsland en Luxemburg. Hierbij werd meer dan een miljoen euro buitgemaakt en is voor twee miljoen euro aan schade aangericht.

Tijdens de invallen zijn onder meer geld, kleding, mobieltjes en computers in beslag genomen. De actie gebeurde in samenwerking met de Duitse politie en justitie. De mannen zouden een rol hebben gespeeld bij 22 plofkraken, die tussen eind mei 2021 en eind augustus vorig jaar werden gepleegd. Het Duitse Bundeskriminalamt BKA heeft dit bekend gemaakt. Er waren invallen in negen huizen in Amsterdam, Utrecht en Helmond. De verdachten zijn tussen de 23 en 38 jaar oud. Van de 22 plofkraken werd er een in Luxemburg (Schuttrange) gepleegd, alle andere in Duitsland, zoals Dortmund, Keulen, Meerbusch en Viersen. De aanhoudingen volgden op intensief grensoverstijgend onderzoek in samenwerking met het internationale Rechtshulpcentrum in Arnhem. Tegen de vijf verdachten was al een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De Nederlandse rechter beslist binnenkort over het verzoek om overlevering van de vijf aan Duitsland. Volgens de Duitse politie moeten de aangehouden verdachten rekening houden met gevangenisstraffen tot tien tot vijftien jaar. Onlangs werden een vrouw (31) en een man (22) uit Den Bosch in ons land veroordeeld tot een en vijf jaar cel, omdat ze plofkraken gepleegd hadden in Duitsland. Dat gebeurde tussen november 2019 en februari 2020. LEES OOK: Man en vrouw blazen geldautomaten op: 5 en 1 jaar celstraf