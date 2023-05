Omstreden Eerselse hondenfokker mag per direct geen honden meer houden

Het bedrijf van de omstreden hondenfokker uit Eersel is per direct stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is nog onduidelijk hoelang de sluiting voor de fokker blijft gelden. Nooit eerder legde de NVWA zo'n zware maatregel op. Zolang de maatregel geldt mag de hondenfokker nergens honden houden of fokken.

Eerder dinsdagmorgen werd de Eerselse broodfokker al gearresteerd omdat hij de inspectie van de NVWA belemmerde haar werk te doen. Tijdens de controle bleek dat de honden nog niet goed verzorgd werden en in sommige gevallen ziek zijn. Alle 157 honden die aanwezig waren, zijn meegenomen en ondergebracht bij verschillende opvanglocaties. Ook pluimvee dat gevonden werd, is meegenomen. In de clinch

De hondenfokker ligt al jaren in de clinch met de autoriteiten. De gemeente heeft geen vergunning gegeven voor het houden van honden en de NVWA heeft meermaals de fokker op de vingers getikt. De afgelopen maanden zijn ook al eerder honden meegenomen na inspectie omdat de verzorging niet goed was. In december werden 30 honden van het bedrijf gehaald. In januari werd er voor 460 honden een ander onderkomen gezocht en nu in mei zijn ook de laatste 157 honden meegenomen. Opvangkosten

Om de honden terug te krijgen moet de broodfokker naar de rechter. De NVWA ziet zo'n rechtsgang vol vertrouwen tegemoet omdat er een flink dossier is opgebouwd. In sommige gevallen krijgt een fokker zijn dieren terug. Hij zal dan opdraaien voor de kosten van de opvang. Ook als de dieren niet meer terugkeren moet de oorspronkelijke eigenaar de opvangkosten betalen. De honden die dinsdag meegenomen zijn, waren nog niet zindelijk en gesocialiseerd. Op de opvangplekken zullen ze zorg, aandacht en hulp krijgen om ze te laten wennen aan een huiselijke omgeving. De komende tijd zal de NVWA blijven controleren of de hondenfokker zich aan de maatregel houdt en geen honden houdt. LEES OOK: NVWA is bang dat horrorfokker toch weer begint: 'Triest dit' Horrorfokker Eersel opgepakt, alle honden in beslag genomen