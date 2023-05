Ook Fred Rutten na dit seizoen weg, PSV heeft compleet nieuwe staf nodig

PSV moet op zoek naar een volledig nieuwe trainersstaf voor volgend seizoen. Woensdagochtend stapte coach Ruud van Nistelrooij per direct op. Zijn assistent Fred Rutten zit weliswaar op de bank tijdens de laatste eredivisiewedstrijd tegen AZ, maar vertrekt daarna ook. Van assistent André Ooijer was al bekend dat hij zou stoppen.

Ruud van Nistelrooij had dinsdagavond nog een gesprek met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Ernest Stewart. Dat ging over onvrede en zorgen binnen de spelersgroep zegt Brands. "Het baarde de groep zorgen dat beide assistenten gingen stoppen." Van André Ooijer was al bekend dat hij zou stoppen vanwege persoonlijke redenen. De toekomst van Fred Rutten was nog onzeker, maar nu is bevestigd dat hij ook vertrekt.

Volgens Brands en Stewart werd al met Van Nistelrooij gesproken over zijn staf voor volgend seizoen. "We hebben in het gesprek van dinsdagagavond besloten met zijn drieën de spelersgroep toe te spreken. Er is afgesproken de focus op zondag te houden en daarna de problemen te bespreken en op te lossen voor volgend seizoen." PSV speelt zondag uit tegen AZ om de tweede plek in de eredivisie die recht geeft op de voorronde van de zeer lucratieve Champions League.

Volkomen verrast

De twee PSV-bestuurders werden woensdagochtend volkomen verrast dat coach Van Nistelrooij zelf opstapte. "Het is bijzonder vervelend en we zijn nog steeds zeer verrast na het gesprek van gisteravond en hoe we toen uit elkaar zijn gegaan", vertelt Stewart tijdens een ingelaste persconferentie in het Philip Stadion.

Wat algemeen directeur Brands betreft, is er geen moment sprake van geweest dat Van Nistelrooij moest vertrekken bij PSV. "Als je met een onervaren trainer werkt, is het logisch dat je met hobbels te maken krijgt. Daar hebben we het in de winterstop over gehad. Alleen we kijken naar de lange termijn en succes bouw je niet in een jaar en dat is altijd het uitgangspunt geweest."

Spelersgroep terugverwezen

De afgelopen tijd zijn meerdere gesprekken geweest met Ruud van Nistelrooij. Eerst over zijn trainersstaf en daarna over de spelersgroep vertelt Brands. "Er zijn signalen vanuit de spelersgroep gekomen, maar wij hebben ze terugverwezen naar de trainer. Er is ook een gesprek tussen de spelers en Van Nistelrooij geweest, nog voor de gewonnen bekerfinale."

Er waren dus zorgen bij de spelersgroep over het vertrek van assistenten Ooijer en Rutten, maar wat er verder precies speelde, blijft onduidelijk. "In onze ogen waren echt wel oplossingen mogelijk. Wij hebben hem echt geprobeerd het vertrouwen te geven en zijn staf op orde te krijgen voor na de zomerstop. Er is hier niemand bezig geweest om zonder Ruud verder te gaan", zegt Brands. "We waren het voor 95 procent eens over de plannen voor volgend seizoen."

Vastberaden

Volgens Ernest Stewart was Van Nistelrooij 'vastberaden' in zijn besluit om op te stappen. "Het was een korte mededeling aan de telefoon en ik heb nog gevraagd of dit wel de juiste keuze was." De technisch directeur zegt dat het clubicoon tegelijkertijd ook verslagen was. "En dat is logisch, want dit is niet wat we wilden." Stewart heeft geen idee wat er veranderd is bij Van Nistelrooij na het gesprek van de avond ervoor dat hij als positief ervaarde.

