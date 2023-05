Tientallen restaurants 'opgelicht' door serieklager die compensatie wil

Tientallen restaurants in Tilburg, Oisterwijk, Goirle en Gilze hebben te maken gehad met een 'serieklager'. De man stuurde recensies waarin hij scheef dat niet tevreden was over het eten en hintte naar compensatie. Vaak kreeg hij die ook, maar wel ten onrechte blijkt nu. Koninklijke Horeca Tilburg is boos. "Dit ruikt naar oplichting."

De werkwijze van de klager lijkt overal hetzelfde. Hij begint zijn bericht of recensie positief en schrijft dat hij al vaker bij het restaurant heeft gegeten, of dat hij vanwege de positieve recensies wel langs moest komen. Maar vervolgens heeft hij kritiek: het eten was deze keer niet goed. Het bericht eindigt elke keer ongeveer als volgt: "Ik wil benadrukken dat het normaal altijd dik in orde is bij jullie, maar ik vind in de huidige maatschappij en met de huidige kosten dat als het eten minder/slecht is dat dit gewoon gemeld moet worden. Ik hoop dan ook spoedig op een reactie vanuit jullie." Zo vraagt hij niet direct om compensatie, maar hint er wel op. Het is telkens dezelfde persoon die de berichten ondertekent en ze vanaf het zelfde e-mailadres verstuurt. Dat bevestigt Tim Wijdeven van de Tilburgse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Een selectie van de berichten die 'serieklager' via Facebook en e-mail verstuurde

De 'serieklager' viel uiteindelijk door de mand toen hij naar twee verschillende horecazaken bijna hetzelfde bericht stuurde. Maar die zaken waren van dezelfde eigenaar en die had door dat er iets niet klopte. En hij ging vaker in de fout, vertelt Wijdeven. "Hij noemde gerechten die helemaal niet op de kaart staan van de zaak waar hij een klacht indiende. En hij schreef zelfs een keer dat hij ergens gegeten had, terwijl dit restaurant toen dicht was."

"Je kunt er niet op vertrouwen dat een recensie echt is."