Restaurants overvallen en één mislukte poging: 5 jaar geëist

De man die in februari werd overmeesterd door klanten van restaurant-café De Buffel in Best, heeft enkele dagen daarvoor ook cafetaria De Smickel in het dorp overvallen. Verder was hij van plan in dezelfde periode een andere horecazaak in Best te overvallen. Dit stelde de officier van justitie donderdagmiddag voor de rechtbank in Den Bosch.

Voor de betrokkenen, gasten en personeel, is slachtofferhulp ingeschakeld. "Want zo'n overval maakt veel indruk", legde een politiewoordvoerster uit. Bijna vier maanden later willen de werknemers er liever niet meer aan herinnerd worden.

Er waren tientallen mensen in de zaak. Ondanks de schrik slaagden een aantal gasten erin door met kranig optreden de man te overmeesteren. Dat gebeurde nadat de man het geld, dat hij had gekregen, in een schoudertas had gestopt en de zaak wilde verlaten. De klanten slaagden erin de dader vast te houden tot de politie aankwam. Eén van de gasten werd door de overvaller gebeten.

Geschoten werd er niet, al was toen onduidelijk of het om echte wapens ging of om nepgevallen.

'Ik schiet je neer' De man kwam op de avond van 10 februari rond kwart over elf De Buffel, aan het Dorpsplein in Best, binnen. Hij was helemaal in het zwart gekleed en droeg verder een bivakmuts en een capuchon. De overvaller bedreigde onder anderen de barman met twee wapens en hij eiste geld uit de kassa. Ook richtte hij zijn wapen op een van de gasten en riep hierbij: “Blijf daar, blijf op afstand, ik schiet je neer.”

In alle gevallen was het de 38-jarige man uit Best volgens justitie om geld te doen. Tegen hem werd vijf jaar gevangenisstraf geëist. Volgens justitie zou hij ook in bezit zijn geweest van twee wapens en munitie.

Medewerker bedreigd

Eerder die week vond er ook al een overval in Best plaats, toen bij snackbar De Smickel, aan de Oirschotseweg. Hier werd eveneens een medewerker bedreigd door een man in het zwart en die zijn gezicht had bedekt. De ongewenste gast maakte zich uit de voeten met een onbekend geldbedrag, dat hij in een schoudertas had gedaan.

Verder heeft de man, volgens justitie, in dezelfde periode geprobeerd om Ambacht Eten en Drinken aan de Hoofdstraat te overvallen. Hier lukte het hem niet om dit restaurant binnen te komen. Ook bij deze poging was de verdachte gewapend.

De wapens waarmee hij op pad was gegaan, waren een luchtpistool en een zogeheten BB gun. Dat laatste is een nepwapen dat niet van echt te onderscheiden is.

'Twee jaar cel voldoende'

Bart van de Grint, de advocaat van de man uit Best, vindt de eis vanuit het oogpunt van justitie niet buitensporig. Maar volgens hem is er alleen bewijs voor de overval op De Buffel. Dat kan van de andere twee feiten niet worden gezegd, meent de raadsman. Hij vindt twee jaar cel meer op zijn plaats, ook omdat zijn cliënt een 'vrijwel blanco strafblad' heeft. De advocaat stelt verder voor om de man onder meer wegens een verslaving te laten behandelen.

Op Dumpert staan beelden waarop je kan zien dat de overvaller tegen de grond wordt gewerkt en een van de gasten het vuurwapen afpakt: