Lekker, gezond én gratis: zo eten kinderen op deze basisschool in Someren

Het is een bijzonder kleurrijk buffet bij basisschool de Diamant in Someren. Ranja, fruit, groente en een gezonde boterham. De kinderen op de basisschool in Someren kunnen er zelf hun boterhammendoosje mee vullen. Smakelijk dus, maar ook gewoon gezond. En niet onbelangrijk: gratis.

Ron Vorstermans & Noël van Hooft Geschreven door

Basisschool De Diamant in Someren is een van de honderd Brabantse scholen die zich hebben zich aangemeld voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen. Dat is een initiatief van Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. De kinderen in Someren zijn in ieder geval dolenthousiast, zo vertellen ze tijdens de lunch. “Ik vind het leuk. Want nu ben ik met mijn vrienden”, zegt Joep (5). Hij vindt het belangrijk dat het eten op school geregeld is. “Want anders kun je niet op school eten.” Het lekkerst vindt hij de boterhammen en een peer.

"Dat vind ik niet leuk als er geen geld is voor het fruit."

Ook de 10-jarige Lena vindt het eten op de school heel leuk. "Wij hebben tijdens het eten altijd hetzelfde brood. Nu kan ik een keer ander brood eten. En ik vind het fruit ook echt heel erg lekker”, zegt ze. “Kinderen hebben soms niet zo veel fruit thuis. Dat geld is er niet altijd. Dat vind ik niet leuk als er geen geld is voor het fruit." Scholen die meedoen, basis- én middelbaar onderwijs, kunnen voor de gezonde maaltijden kiezen uit een ontbijt en lunch. "Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen hier een gezonde lunch te geven met een dik belegde boterham", legt directeur Willeke Kremers uit. Ze twijfelde geen seconde over meedoen met het programma. “Ik dacht meteen: dit gaan wij doen voor onze kinderen. Als kinderen een gevulde maag hebben kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Het heeft een positief effect op de leerprestaties”, zo legt directeur Kremers uit.

"We betrekken ook de ouders hierbij."