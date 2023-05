Na zoveelste stalbrand wil minister verplichte brandveiligheidskeuring

Veehouderijen moeten per 1 januari 2024 verplicht een jaarlijkse brandveiligheidscontrole in de stallen laten doen. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. Een stalbrand in Reusel waar afgelopen week drieduizend varkens omkwamen is voor de minister de druppel.

"Ik vind ieder dier dat omkomt in een stalbrand er één te veel", schrijft Adema in zijn brief aan de Tweede Kamer. De minister haalt in zijn brief de stalbranden in Reusel en Sint-Oedenrode aan. Bij de brand in Reusel afgelopen dinsdag kwamen drieduizend varkens om het leven. In Sint-Oedenrode overleden in april negenduizend biggen bij een grote stalbrand.

Het is voor Adema reden om snel over te gaan tot actie. Vanaf 2024 moet het verplicht worden voor veehouders om een jaarlijkse brandveiligheidscontrole te laten doen in de stallen. Dit geldt ook voor houders van eenden, kalkoenen en konijnen. Daarnaast moeten grote veehouderijen iedere drie jaar de elektriciteit en zonnepanelen laten keuren. Kleinere veehouderijen moeten dat iedere vijf jaar doen.

Druk opvoeren

Regels voor de verplichte keuring waren al in de maak. Met het benoemen van 2024 als ingangsdatum én de verplichting voor alle veehouders wil de minister de druk opvoeren. Daarnaast vraagt hij het Verbond van Verzekeraars om de oorzaken van stalbranden in een top acht op een rij te zetten. Verzekeraars moeten deze oorzaken gaan verspreiden aan veehouders.

Het Verbond van Verzekeraars riep na de stalbrand van afgelopen week in Reusel al op tot actie. Zeker nadat zij cijfers naar buiten bracht dat er vorig jaar 44.667 dieren omkwamen bij stalbranden in Brabant.

Naast de keuring wil Adema veehouders ook verplichten om brandcompartimenten in de technische ruimte van bestaande stallen te maken. De compartimenten moeten voorkomen dat een brand zich snel kan verspreiden naar de rest van de stal.

LEES OOK:

Weer duizenden dieren dood door stalbrand, verzekeraars willen maatregelen

Brokstukken van stalbrand liggen overal: 'Dit moet m'n pony niet opeten'