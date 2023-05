112-nieuws: motorrijder overleden • tientallen positieve drugstests in Erp

09.21

Een automobilist is afgelopen nacht met de auto een huis binnengereden aan de Beeksestraat in Prinsenbeek. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed en is die meegenomen naar het politiebureau. Volgens een 112-correspondent was er niemand in het huis toen de aanrijding plaatsvond. De voorgevel van het huis is inmiddels dichtgetimmerd.

