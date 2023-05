112-nieuws: tientallen positieve drugstests in Erp • auto botst op boom

04.03

Een auto is afgelopen nacht gecrasht en op zijn dak terechtgekomen op de Weg door de Rijpel in Helmond. De bestuurder zou met de auto eerst een lantaarnpaal langs de weg hebben geraakt en vervolgens de controle over de auto zijn verloren. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij is in een ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hij moest wel met de politie mee, omdat hij waarschijnlijk teveel alcohol op had.