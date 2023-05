112-nieuws: brand in bos Vlijmen • botsing tussen twee scooters

16.16

In Vlijmen is brand uitgebroken in het bos. Het gaat om een brand in een gebied van vijftig bij honderd meter, vlakbij industriepark Vliedberg. Het fietspad in de buurt is afgesloten. De brandweer bestrijdt de vlammen met vuurzwepen, grote vliegenmeppers waarmee ze het vuur uitslaan.

Eén persoon is aangehouden voor brandstichting, de dader meldde zich zelf bij de politie. Het gaat om een groep tieners, waarvan er éen ging spelen met een aansteker. Daarbij ging het mis. Het vuur sloeg in de aansteker waarna een 18-jarige vrouw een vriendin die de aansteker vast had wilde helpen. Ze pakte de aansteker af en gooide hem weg. Het vuur verspreidde zich door de droge bladeren snel, waarna de vrouw de brandweer belde.