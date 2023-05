112-nieuws: fietser zwaargewond • opstootjes bij Leurse Havenfeesten

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

07.00 - Geen treinen tussen Breda en Tilburg-Universiteit

Er zijn sinds gisteravond problemen op het spoor tussen Breda en Tilburg door een kapotte bovenleiding bij Gilze-Rijen. Hierdoor rijden er ook vanochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg-Universiteit. De verwachting was dat de dienstregeling vanochtend om zeven uur weer kon worden hervat, maar dat blijkt niet het geval. De NS verwacht nu dat de treinen rond half negen weer normaal zullen rijden. Mogelijk heeft een trein gisteravond bij Gilze-Rijen een vonkenregen veroorzaakt waardoor de berm is gaan branden en de bovenleiding is beschadigd. De brandweer moest eraan te pas komen om de boel te blussen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

02.00 - Leurse Havenfeesten eindigen in mineur

Meerdere opstootjes en vervelende incidenten hebben gisteravond een vroegtijdig einde gemaakt aan de Leurse Havenfeesten in Etten-Leur. Dat meldt de politie op sociale media. "Helaas geen feestelijk einde voor de Leurse Havenfeesten", zo schrijft de politie. Opstootjes zorgden ervoor dat het feest in de tent eerder eindigde dan de bedoeling was. De politie kwam met meerdere eenheden naar Etten-Leur. De feestgangers verlieten de tent vervolgens in de woorden van de politie 'redelijk gemoedelijk'.

Foto: politie, basisteam Weerijs.

01.30 - Fietser zwaargewond

Bij een aanrijding met een auto op de Leenderweg in Eindhoven is vannacht een fietser zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht ter hoogte van de Korianderstraat. Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt. Ook kwamen twee ambulances naar de plek van het ongeluk. Een trauma-arts is met het slachtoffer in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. De automobilist is door de politie meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

00.00 - Auto op zijn kant

Een automobilist is gisteravond op de Verdilaan in Heesch met haar auto op zijn kant beland. Dat gebeurde nadat ze door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en een geparkeerde auto ramde. Omstanders wisten de vrouw uit de auto te helpen. Ook zetten zij haar auto weer op zijn wielen. De vrouw is uit voorzorg nagekeken door medewerkers van de ambulance, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteravond om iets voor half tien. Zowel de auto van de vrouw als de wagen die ze ramde, liepen behoorlijke schade op.