Veel meer asielzoekers dan gepland worden opgevangen in Eindhoven

Eindhoven gaat meer asielzoekers opvangen dan in eerste instantie gepland was. De gemeente zou plek bieden aan 400 asielzoekers, maar vanwege de grote toestroom aan vluchtelingen wil ze nu 900 mensen opvangen. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om 900 structurele opvangplekken. In november besloot het college om 400 asielzoekers op te vangen. Maar in de raadsbrief schrijft de gemeente nu 'dat het eerdere besluit geen recht meer doet aan de huidige landelijke uitdaging wat betreft het opvangen van asielzoekers.'

Druk op de ruimte

Ze gaat nu op zoek naar geschikte locaties in de gemeente Eindhoven. Daarover is ze al in gesprek met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), met vastgoedeigenaren en woningcorporaties. "Gezien het grote tekort aan woningen en de druk op de ruimte in Eindhoven zal het niet eenvoudig worden om op korte termijn genoeg geschikte locaties te vinden."

Het stadsbestuur zegt dat er gekeken wordt naar een goede spreiding over de stad, of er voorzieningen en openbaar vervoer in de buurt zijn en naar de draagkracht in de buurt.

Starters en studenten

Ook moeten de locaties zo ingericht worden dat ze ook geschikt zijn voor het huisvesten van Eindhovenaren. Zo wil de gemeente de plekken waar eerst asielzoekers worden opgevangen, later bijvoorbeeld kunnen inzetten voor starters of studenten als het aantal asielzoekers daalt.

Op dit moment heeft Eindhoven twee plekken waar in totaal 141 mensen worden opgevangen. Er is een noodopvang aan de Kanaaldijk-Zuid, daar verblijven 96 mensen tot er een structurele plek voor ze is gevonden.

In het Novotel in Eindhoven wonen 45 mensen, ook als noodopvang. Ook worden 1000 Oekraïners opgevangen op verschillende plekken.

Landelijke opvang

Vanaf januari moeten er in Nederland 77.000 opvangplekken geregeld zijn, zo stelt het kabinet. Ze wil met een spreidingswet gemeentes verplichten om aan de vraag te voldoen. Deze wet is nog in de maak maar Eindhoven zou met deze 900 plekken in verhouding voldoen aan die vraag.

