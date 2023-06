Kans op natuurbranden neemt toe en dat na alle regen: zo zit dat

Het voelt een beetje raar: na een paar kletsnatte maanden wordt nu gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. In de hele provincie geldt momenteel fase 2, wat duidt op een verhoogd natuurbrandgevaar. Hoe komt dit?

Het voorjaar was lange tijd ver te zoeken. De maanden maart en april verliepen ronduit regenachtig en ook het eerste deel van mei was niet best. Balen voor ons, maar voor de natuur was het fijn. Eerdere jaren was er sprake van een vroeg neerslagtekort. Nu was daar geen sprake van.

Maar sinds half mei viel er nauwelijks nog regen. En nu waarschuwt de brandweer voor het risico op natuurbranden. Hoe kan de grond nu al zo droog zijn, na die lange natte periode? Weerman Rico Schröder van Weerplaza heeft een antwoord.

Combinatie van zon en wind

“Het heeft te maken met verdamping. Het is alweer ruim twee weken droog en het waait flink. Daardoor verdampt veel water, dagelijks zo’n drie tot vier millimeter.”

Ondanks het natte voorjaar is er landelijk een neerslagtekort van zo’n 66 millimeter. Dieper in de grond is het waterpeil nog prima in orde, zegt Schröder. Maar met het zonnige weer en de wind is het vocht uit de bovenlaag van de grond verdampt. Die bovenlaag is hartstikke droog en dus ligt het gevaar van een natuurbrand op de loer. Zo was er dinsdag een kleine natuurbrand in Heeze.

De komende periode blijft het ook droog, is de voorspelling. Het neerslagtekort zal daarom verder oplopen, naar 114 millimeter, verwacht Schröder. “En dan zitten we weer boven het gemiddelde.” Pas in de tweede helft van juni lijkt de kans op regen- en onweersbuien toe te nemen.