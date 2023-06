Nieuwe Eerste Kamer telt negen Brabanders, dit zijn ze

Deze week kozen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. Maar liefst negen Brabanders kregen een zetel, eentje meer dan bij de verkiezingen in 2019. We zetten ze voor je op een rijtje.

De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. De taak van de Eerste Kamer is om te controleren of wetten goed in elkaar zitten en uitvoerbaar zijn.

1. Wim Jaspers (BBB)

Wim Jaspers (1962) komt uit Someren-Heide. Daar was hij negen jaar raadslid voor Lijst Someren-Heide. Hij was in die gemeente ook vier jaar wethouder. Jaspers heeft een paardenhouderij en werkt parttime bij een boomkwekerij. Eerder zat hij ook in het bestuur van Waterschap De Dommel. Jaspers is bestuurslid bij de BBB.

2. Tanja Klip-Martin (VVD)

Al sinds 2016 zit Tanja Klip-Martin (1954) uit Hilvarenbeek in de Eerste Kamer voor de VVD. In de periode 2013-2021 was ze dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor was ze wethouder in Coevorden en gedeputeerde in de provincie Drenthe. Als kunsthistorica werkte ze ook bij het Noord-Brabants museum.

3. Roel van Gurp (GroenLinks)

Even leek het erop dat hij niet terug zou keren, maar dankzij de voorkeursstemmen van de Brabantse GroenLinks-fractie wordt Roel van Gurp (1956) uit Waalwijk toch weer senator. Hij was acht jaar wethouder in Tilburg. Tot september van dit jaar is hij directeur van woningcorporatie Casade.

4. Mary Fiers (PvdA)

Mary Fiers (1968) was zeven jaar wethouder en locoburgemeester in Eindhoven. Daarvoor was ze vier jaar raadslid voor de PvdA. en werkte ze onder meer in de verslavingszorg. Ze was al eerder senator tussen 2018 en 2019 en sinds 2021. Fiers is directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

5. Madeleine van Toorenburg (CDA)

Na eerst veertien jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten, neemt Madeleine van Toorenburg (1968) uit Rosmalen nu plaats in de Eerste Kamer. Ze is sinds 2021 gedeputeerde in Limburg en was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over de Fyra.

6. Carla Moonen (D66)

Oud-dijkgraaf voor Waterschap Brabantse Delta Carla Moonen (1963) uit Breda is sinds 2019 senator in de Eerste Kamer. Momenteel is ze bestuursvoorzitter van Koninklijke NLingeneurs. Dit werk doet ze sinds 2018.

7. Alexander van Hattem (PVV)

Alexander van Hattem (1983) uit Vinkel zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Verder is hij ook volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Den Bosch én fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Brabant. Voordat hij zich bij de PVV aansloot, was Van Hattem actief binnen de partij van Pim Fortuyn.

8. Tiny Kox (SP)

In 2022 kwam SP-senator Tiny Kox (1953) uit Tilburg in opspraak omdat hij volgens onderzoeksjournalisten banden zou hebben met de Russische geheime dienst. Kox ontkende alle beschuldigingen. Sinds 2007 maakt hij deel uit van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

9. Joris van den Oetelaar (Forum voor Democratie)

Tot maart 2023 was Joris van den Oetelaar (1983) uit Schijndel lid van de Provinciale Staten van Brabant. Hij was het enige overgebleven lid van Forum van Democratie dat in korte tijd van negen naar één zetel zakte. Van den Oetelaar verzweeg zijn rol bij de uitgeverij van Thierry Baudet, terwijl hij dit volgens de provinciewet wel had moeten melden.

