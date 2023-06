Favorieten Bob de Jong en Erik de Wild winnen ELE Rally

Bob de Jong en Erik de Wild hebben zaterdagavond de 58ste editie van de ELE Rally in de regio Eindhoven op hun naam geschreven. Ze wisten de op vrijdag opgebouwde voorsprong op de concurrentie vast te houden. Bob de Jong won in het verleden al drie keer de ELE Rally en maakte, samen met navigator Erik de Wild, de favorietenrol waar in hun Hyundai i20 R5.

Na de klassementsproeven in Asten en Lierop op vrijdag, trok de rallykaravaan naar Wintelre-Oerle, Spoordonk en Sint-Oedenrode. Ook werd (zonder publiek) gereden op Strijpse Kampen, het oefenterrein van Defensie in Oirschot. De laatste rit ging over bedrijventerrein Ekkersrijt in Son.

Stuurfout

De verschillen tussen de topteams bedroegen slechts secondes. Zo moest nummer twee Kevin van Deijne na vrijdagavond 14,8 seconden goedmaken.

Maar omdat niemand een stuurfout maakte, bleven alle onderlinge verhoudingen vrijwel gelijk. Na 15 klassementsproeven was de eindmarge met kampioenskoppel De Jong en De Wild gegroeid naar 16,7 seconden.

Ronde te weinig

Opmerkelijk was wel de fout van een andere favoriet. Het Duitse team Satorius pakte een overwinning in de laatste ronde van Strijpse Kampen, maar maakte vervolgens een fout in Sint-Oedenrode door slechts één ronde te voltooien in plaats van twee.

Dat leverde een tijdstraf van vijf minuten op en daardoor ging een podiumplaats verloren. Landgenoten Dennis Rostek en Nico Otterbach (Skoda Fabia R5 EVO), kregen zo de derde plaats in de schoot geworpen.

