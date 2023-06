Megabeeld Michael Jackson komt toch niet naar sterrenwacht Johan Vlemmix

Het wereldberoemde Michael Jackson-standbeeld van de McDonald’s in Best, gaat ook niet naar Hoeven. Dat zegt eigenaar Peter van Gelder maandagochtend. Nadat Omroep Brabant meldde dat na vier jaar definitief geen locatie was gevonden voor het beeld, kwam ondernemer Johan Vlemmix met een plan om het op zijn sterrenwacht te zetten. "Geen serieuze plek", noemt de eigenaar het.

Het 10 meter hoge beeld werd in 2019 plotseling weggehaald nadat de zanger in opspraak raakte. Omroep Brabant bracht vorige maand het nieuws dat er definitief geen nieuwe plek was gevonden. Na vier jaar zoeken bleek geen enkele locatie geschikt. En dus ligt het standbeeld van 3000 kilo nog altijd in een loods, waarvan de locatie geheim is. Na de berichtgeving opperde ondernemer Vlemmix om het voor zijn sterrenwacht te zetten. "Een mooiere locatie kun je niet hebben. Je kunt hier herdenkingen houden", zegt de entertainer, die al exposities wilde organiseren. "Ik had hem graag neergezet, het transport was ik al aan het regelen." "Johan wil dat alleen voor zijn eigen promo", vindt de inmiddels gepensioneerde Van Gelder. "Die locatie heeft weinig zin." En dus is ook die laatste optie van de lijst gestreept. Een bezoekje aan Hoeven komt er niet meer van. "We hebben nu niks concreets." Eerder vielen al Almere en een Drents dorpje af als kanshebbers.

"Nu komt er een grote UFO."

"Het gaat mij niet om de publiciteit", benadrukt Johan. "Ik wilde het voor de mensen doen." Volgens critici heeft Michael Jackson niets met zijn sterrenwacht te maken. "Hij was een van de grootste sterren", geeft Vlemmix als tegenargument. "Nu komt er een grote ufo op de plek te staan." Het beeld werd in april 2019 weggehaald omdat de ‘King of Pop’ in opspraak raakte door de documentaire 'Leaving Neverland'. Na de documentaire ontstond wereldwijd ophef rondom de zanger. Daarom paste het volgens de keten niet meer bij een familierestaurant. Zonder aankondiging haalde McDonald’s het beeld in alle vroegte weg. De franchisenemer van het restaurant in Best liet het beeld in 1996 bij zijn restaurant plaatsen. Vorige maand stopten Peter en zijn vrouw Nelly na 37 jaar met hun twee McDonald's-restaurants.

Oog in oog met Michael Jackson in Best (archieffoto).