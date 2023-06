XXL Nutrition verdient miljoenen met sportpoeders: 'Overdoseren is link'

Een schepje pre-workoutpoeder door je drankje voordat je begint, is voor veel sportschoolbezoekers de normaalste zaak van de wereld. Je zou er beter van presteren en langer door kunnen gaan. Het bedrijf XXL Nutrition in Deurne verdient veel geld met de verkoop van sportvoeding, waaronder pre-workout. Maar ook eigenaar René van der Zel ziet de gevaren: "Het is een krachtig product en bij overdosering kan je in de problemen komen."

Het begon ooit met een handeltje vanuit zijn garage in Helmond. Het groeide uit tot een bedrijf met een miljoenenomzet in een enorm pand op een industrieterrein in Deurne. Er staan alweer uitbreidingsplannen op de agenda en de sportsupplementen zijn zelfs te koop in de supermarkt.

Hoogrisico-supplement

Het sportpoeder is heel populair onder fitnessers. Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Universiteit van Utrecht blijkt dat ruim veertig procent van de mannelijke fitnessers pre-workout gebruikt, een kwart zelfs voor iedere training.

In één dosis pre-workout, zit vaak zo'n 300 tot 400 milligram cafeïne per dosering. Dat is evenveel als in zo'n vijf koppen koffie. Als je te veel neemt kan dat zorgen voor slaapproblemen, hartkloppingen, hoofdpijn en angst. Daarnaast zitten in pre-workout vaak verboden stoffen, zoals bijvoorbeeld amfetamineachtige stoffen, blijkt uit onderzoek. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de controle van supplementen en haalt onveilige producten van de markt.

Dat de populariteit van pre-workout zo groot is, is volgens de Dopingautoriteit best wel zorgelijk. De Dopingautoriteit en de NVWA beschouwen pre-workout als een 'hoogrisico-supplement'.

'Motivatiepoeder'

De gevaren van pre-workout ziet ook ondernemer Van der Zel. "Pre-workout is een soort motivatiepoeder. Het is voor veel mensen een gewoonte geworden en ze gebruiken het dagelijks bij iedere training."

Dat is volgens hem niet de bedoeling: "Het is bedoeld om te gebruiken als je een zware training hebt of echt een keer geen energie tekortkomt. Als je dit dagelijks moet gebruiken om überhaupt te gaan trainen, dan vraag ik me af of je wel de juiste sport hebt gekozen."

Er zit geen leeftijdsgrens op de pre-workout, maar XXL Nutrition raadt het af voor jongeren onder de 18. "Dat is meer een morele kwestie, want blikjes energydrink vliegen de supermarkt uit en daar zit ook heel veel cafeïne in."

Placebo-effect

In België gelden er strengere regels en mag er hooguit 80 milligram cafeïne per dosis per dag in pre-workout zitten. Dat is een stuk minder cafeïne dan in Nederland is toegestaan. Om een sportsupplement in België op de markt te mogen brengen, moet je eerst een certificaat krijgen. Van der Zel denkt dat er in Nederland ook regels zullen volgen. "Ik denk dat er nog wel regulering gaat komen, bijvoorbeeld voor cafeïnebeperking."

In de pre-workout van XXL Nutrition zit ruim meer cafeïne dan de 80 milligram die bij onze zuiderburen is toegestaan. Van der Zel krijgt dan ook regelmatig de vraag of pre-workout wel gezond is. "Het is niet per se gezond, maar ook niet ongezond. Het bevordert wel je prestatie. Ik zou het niet elke dag nemen, kies je momenten en hou je aan de dosering is de boodschap die ik iedereen meegeef."

Aan mensen die liever niet zoveel cafeïne innemen, verkoopt Van der Zel ook een cafeïnevrije pre-workout. Volgens voedingsdeskundigen is cafeïne de enige stof in pre-workout waar je energie van krijgt. Wat blijft er zonder cafeïne van de werking over? Gaat het dan om een placebo-effect? "Ik denk het wel. Maar goed, dat werkt ook, hè", lacht hij.

