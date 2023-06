Man (81) misbruikt meisje van 10 en moet twee jaar de cel in

Een 81-jarige chauffeur van een kinderopvang in Tilburg moet twee jaar naar de gevangenis, omdat hij jarenlang een meisje heeft misbruikt. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Het destijds tienjarige meisje heeft een verstandelijke beperking en werd misbruikt wanneer ze in de taxi van de verdachte zat. De verdachte heeft hier ook foto's van gemaakt. Hij werd uiteindelijk betrapt toen een voorbijganger zag dat hij in zijn stilstaande taxibusje het meisje betastte.

De man reed als chauffeur iedere dag kinderen met een busje van en naar De Madelief in Tilburg. Dat was een buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen met een 'rugzakje', maar is inmiddels gesloten.

De chauffeur bracht het meisje regelmatig van haar huis naar school en naar de opvang. Volgens de verdachte was hij gemiddeld een keer per week alleen met haar in zijn taxi.

Tussen juli 2021 tot aan mei 2022 heeft hij haar daar meerdere keren misbruikt. Hij betastte haar, drong bij haar binnen en maakte daar soms foto's en video's van. In mei 2022 betrapte een voorbijganger de chauffeur en belde de politie. Een dag later werd de verdachte door de politie opgepakt in de opvang.

De man heeft tijdens de rechtszaak een deel van de beschuldigingen bekend, maar ontkende stellig dat hij ooit bij het slachtoffer is binnengedrongen. Hij zei dat hij alleen over haar onderbuik had gewreven. Maar het zelfgemaakte beeldmateriaal laat zien dat hij wel degelijk met zijn vingers bij haar binnendrong.

Behandelen bij kliniek

De chauffeur heeft volgens de rechtbank misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van het meisje. Ze was aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwd. De man wist dat zij door haar beperking niet voldoende weerstand kon geven of kon laten merken dat ze niet wilde dat hij haar aanraakte.

De man heeft een gevangenisstraf van twee jaar gekregen. Als hij daarna binnen drie jaar opnieuw in de fout gaat, moet hij nog een jaar naar de cel. Hij moet zich ook melden bij de reclassering en laten behandelen bij een kliniek. Aan de familie moet hij 10.000 euro schadevergoeding betalen.

