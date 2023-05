Chauffeur (81) van kinderopvang misbruikte meisje: drie jaar cel geëist

Een 81-jarige chauffeur van kinderopvang De Madelief in Tilburg heeft maandenlang een tienjarig meisje met een verstandelijke beperking misbruikt. De verdachte werd betrapt door een voorbijganger toen hij met het busje stilstond en met zijn hand in haar broekje zat. Een dag later werd hij in de opvang opgepakt door de politie. Justitie eist nu drie jaar celstraf tegen hem.

Opvang De Madelief is inmiddels gesloten. Het was een buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen met een 'rugzakje'. De kinderen pasten vanwege hun zorgvraag niet op een normale bso. De verdachte reed elke dag kinderen met een busje naar De Madelief.

Maanden misbruikt

Volgens justitie heeft de chauffeur tussen juli 2021 tot aan zijn arrestatie in mei een jaar later, zijn slachtoffertje meerdere keren misbruikt. Hij wordt beschuldigd van ontucht en verkrachting. Ook heeft zijn geslachtsdeel laten betasten door het meisje, en foto- en videomateriaal gemaakt en verspreid.

De verdachte bekende een deel van de beschuldigingen, maar ontkent stellig dat hij ooit bij het slachtoffer is binnengedrongen met zijn vinger. Hij zegt over haar onderbuik gewreven te hebben vlak boven haar geslachtsdelen. Maar volgens de officier van justitie laat het door de verdachte zelf gemaakte beeldmateriaal zien dat hij wel degelijk met zijn hand op haar geslachtsdelen zat.

'Normaalste zaak'

"Walgelijk en weerzinwekkend zullen veel mensen denken, maar ik maak mij nog meer zorgen over hoe u hier verklaart", zei officier van justitie. De verdachte antwoordde nonchalant en onaangedaan op vragen van de rechters. "Alsof het aanraken van uw slachtoffer in haar kruis en van uw geslachtsdeel de normaalste zaak van de wereld is."

Justitie rekent het de chauffeur zwaar aan dat hij zich vergreep aan een verstandelijk beperkt en weerloos meisje, dat bovendien niet kon praten. Maar de man vindt niet dat hij haar handicap heeft misbruikt. "Kon ze maar praten, dan had ze kunnen zeggen dat ik met mijn klauwen van haar af had moeten blijven", zei hij. Daarop onderbrak de rechter hem, met de boodschap dat hij de schuld niet bij het meisje mag leggen.

Ook zei de man dat hij denkt dat zijn slachtoffertje niet veel last van het misbruik heeft. Tijdens de slachtofferverklaring blijkt het tegendeel waar. "Mijn nichtje heeft tics ontwikkeld. Ze duwt haar vader van zich weg, dat deed ze vroeger nooit", vertelt een tante. Het gezin van het slachtoffer kon maar moeilijk geloven dat de verdachte zich aan hun dochter had vergrepen. "Kritisch als we waren, wilden we eerst bewijs zien van de politie." Ze hebben geen vertrouwen meer in het zorgsysteem en -verleners.

'Geen idee'

De verdachte weet niet waarom hij het meisje misbruikte. "Ik raak er niet opgewonden van ofzo." Dat baart de psycholoog en reclassering zorgen omdat onduidelijk is hoe hij tot zijn daden is gekomen. Toch is de kans op herhaling laag volgens de experts en daarom is behandeling niet nodig.

Een celstraf van vier jaar, waarvan een voorwaardelijk vindt justitie wel nodig, omdat het misbruik zo lang en zo vaak is gebeurd. Daarnaast moet er een contact- en gebiedsverbod komen en de familie eist 20.000 euro schadevergoeding.

De advocaat van de verdachte vindt de schadevergoeding en celstraf 'buitensporig hoog' omdat er volgens hem geen sprake was van binnendringen. Ook zou het misbruik korter hebben geduurd is dan justitie schetst. De uitspraak is over twee weken.

