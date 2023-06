Glazenwassers in hoge nood: dat komt vaker voor

Twee glazenwassers kwamen dinsdagmiddag vast te zitten in hun werkkooi tijdens het ramen lappen op de TU Eindhoven. Ze moesten twee uur op 30 meter hoogte wachten totdat ze werden bevrijd door de brandweer. Schone ruiten en hoge nood, het vak van glazenwasser kent geregeld zo zijn onfortuinlijke momenten. Een kort overzicht.

Dennie: "Een typische maandagochtend. De hoogwerker schoot in de beveiligingsstand. Dan reageert hij nergens meer op. Het was superkoud. Het was heel dom dat ik mijn telefoon niet bij me had."

Stromende regen Het waren op 24 april een paar benarde uurtjes voor glazenwasser Dennie Schwartz uit Vught. Terwijl hij de ruiten van een woonzorgcentrum aan de Merpatistraat in Vught boende, ging zijn hoogwerker kapot . Dennie was zijn telefoon vergeten en zat vast in de stromende regen. Pas na een paar uur belde een voorbijganger voor hem de brandweer.

Zelfredzaamheid Nog geen twee weken eerder, op 13 april, zaten twee glazenwassers ruim twee uur lang op grote hoogte vast in een kapot bakje in Den Bosch. Ze hingen aan het pand van Van Lanschot aan het Leonardo Davinciplein. Toen de brandweer en politie eenmaal aanwezig waren, wisten de glazenwassers het bakje zelf los te krijgen. Ze draaiden het bakje naar de andere kant van het gebouw en kwamen er toen ongeschonden uit.

Ondersteboven Twee jaar geleden moest een glazenwasser worden gered in Dongen. Daar was hij ramen aan het poetsen van een verzorgingshuis aan het Dongepark . Het bakje waarin hij stond kantelde en bleef ondersteboven hangen aan de dakgoot. Het bakje zat nog wel vast aan de installatie die op het dak staat. De glazenwasser die in het bakje stond, was gezekerd maar kon verder geen kant uit. De brandweer wist hem met een hoogwerker te bevrijden.

Doodsangsten

Glazenwasser Wesley Bernaards, zat drie jaar geleden op een maandag in maart urenlang vast in een bakje tegen een flatgebouw in Eindhoven. De 34-jarige glazenwasser uit het Limburgse Thorn werd door de brandweer abseilend uit zijn benarde positie bevrijd. Hij was zo bang, dat hij even was flauwgevallen.

Zijn collega, de 31-jarige Rinaldo Thomas uit Den Bosch, werd uren later naar beneden gehaald door de brandweer. Beide mannen zaten vast in een bak rond de zestiende verdieping van het gebouw aan de Gerard Philipslaan in de buurt van het Philips Stadion.